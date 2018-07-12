2018 KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Sınav Giriş Belgeleri açıklandı

ÖSYM Başkanlığından bir son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada KPSS sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 22 Temmuz tarihinde yapılacak sınavın giriş belgeleri ile ilgili yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

22 Temmuz 2018 tarihinde uygulanacak olan 2018- KPSS Lisans Eğitim Bilimleri adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 16.30’dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

2018-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA