2018-İSG 2. Dönem Soruları ve Cevapları Yayımlandı

2018-İSG 2. Dönem Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

15 Aralık 2018 tarihinde uygulanan 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavının (2018-İSG 2. Dönem) Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 18 Aralık 2018 tarihinde saat 16.45’ten itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.



2018-İSG 2. Dönem Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.



Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.





B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ: 19. Soru



2018-İSG 2.Dönem Sınavındaki diğer testlerde, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlerde bulunmamaktadır.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2018-İSG 2. Dönem Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)

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