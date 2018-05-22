2018 İSG 1. Dönem Soruları ve Cevapları Yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2018 İSG) 1. Dönem Soruları ve cevap anahtarı duyurusunu yayımladı.

20 Mayıs 2018 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2018 İSG 1. Dönem temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına https://ais.osym.gov.tr üzerinden erişim mümkün.

ÖSYM'den konuya dair yapılan bilgilendirmede, "20 Mayıs 2018 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 1. Dönem Sınavının (2018-İSG 1. Dönem) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 22 Mayıs 2018 tarihinde saat 13.30’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. 2018-İSG 1. Dönem Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır. 2018-İSG 1.Dönem Sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular (% 10) testlerde bulunmamaktadır. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

Duyuru ve sorulara göz atmak için www.osym.gov.tr/TR,15049/temel-soru-kitapciklari--10.html adresini ziyaret edebilirsiniz.

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