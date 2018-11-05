2018-EUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) Yerleştirme Sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklama " 23-30 Ekim 2018 tarihleri arasında alınan 2018-Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-EUS) tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 05 Kasım 2018 tarihinde saat 10.00’danitibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir." ifadelerine yer verildi.



Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Yerleştirme Sonuçları

Sayısal Bilgiler

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