2018-EUS Soruları ve Cevapları Yayınlandı!..

2018 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2018-EUS) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle;

16 Eylül 2018 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2018-EUS) Temel Soru Kitapçığına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 18 Eylül 2018 tarihinde saat 15.00’den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

2018 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2018-EUS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

2018 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-EUS) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

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