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2018-DUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

2018-DUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

05 Kasım 2018 Pazartesi 12:51
2018-DUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "23-30 Ekim 2018 tarihleri arasında alınan 2018-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS)  tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 05 Kasım 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir." ifadelerine yer verildi.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Yerleştirme Sonuçları
Sayısal Bilgiler

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2018 dus yerleştirme sonuçları açıklandı
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