2018-DUS ve STS Diş Hekimliği Sonuçları Açıklandı.

16 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2018-STS Diş Hekimliği) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Ekim 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2018-DUS Sınav Sonuçları



2018-STS Diş Hekimliği Sınav Sonuçları

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