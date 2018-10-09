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2018-DUS ve STS Diş Hekimliği Sonuçları Açıklandı

2018-DUS ve STS Diş Hekimliği Sonuçları Açıklandı.

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2018-DUS ve STS Diş Hekimliği Sonuçları Açıklandı

2018-DUS ve STS Diş Hekimliği Sonuçları Açıklandı.

09 Ekim 2018 Salı 09:42
2018-DUS ve STS Diş Hekimliği Sonuçları Açıklandı

16 Eylül 2018 tarihinde gerçekleştirilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) ve Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2018-STS Diş Hekimliği) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 9 Ekim 2018 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tradresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2018-DUS Sınav Sonuçları

2018-STS Diş Hekimliği Sınav Sonuçları

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 09.10.2018 12:04
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2018 dus sts diş hekimliği sonuçları açıklandı
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