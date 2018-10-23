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2018-DUS Tercihleri Başladı!

2018-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) Tercihleri Alınacak

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2018-DUS Tercihleri Başladı!

2018-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) Tercihleri Alınacak

23 Ekim 2018 Salı 09:26
2018-DUS Tercihleri Başladı!

2018-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-DUS) Tercihleri Alınacak.

ÖSYM'den yapılan tercih duyurusu şöyle;

2018-DUS tercih işlemleri, 23-30 Ekim 2018 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden saat 10.00'dan itibaren TC Kimlik Numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır. Tercih ve yerleştirme işlemlerinde, 2018-DUS Tercih Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak olup adayların tercihlerini yapmadan önce Ek’te yer alan kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

2018-DUS Tercih Kılavuzu

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 23.10.2018 09:37
Anahtar Kelimeler:
2018 dus tercihleri başladı
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