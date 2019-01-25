Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2018-DUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018-DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

2018-DUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018-DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

25 Ocak 2019 Cuma 16:39
2018-DUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018-DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

2018-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018- DUS) ile ilgili ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 25 Ocak 2019 tarihinde saat 15.20’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.


Ek Yerleştirme Sonuçları

Sayısal Bilgiler

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 25.01.2019 20:36
Anahtar Kelimeler:
2018 dus ek yerleştirme sonuçları açıklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mesleki ve Teknik Eğitimin Geleceği İçin MEB ve Sanayi Bakanlığı'ndan İşbirliği
Mesleki ve Teknik Eğitimin Geleceği İçin MEB ve Sanayi Bakanlığı'ndan İşbirliği
Türkiye'de Üniversite Okuyan Suriyeli Sayısı Belli Oldu!
Türkiye'de Üniversite Okuyan Suriyeli Sayısı Belli Oldu!
2018-YDUS Sonuçları Açıklandı
2018-YDUS Sonuçları Açıklandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim