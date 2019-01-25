2018-DUS Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

2018-DUS (Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

2018-Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018- DUS) ile ilgili ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 25 Ocak 2019 tarihinde saat 15.20’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.



Ek yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.



Ek Yerleştirme Sonuçları



Sayısal Bilgiler

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA