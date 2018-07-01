2018 AYT Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü Soruları, Cevapları ve Aday Yorumları

YKS'nin ikinic oturumu bugün gerçekleşti. Sınavın sona ermesinin ardından Tari, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü testlerine giren adaylar, sınav soru ve cevaplarını araştırmaya başladı.

Lisans eğitimi görmek isteyen adaylar, bugün ÖSYM tarafından 81 İlde gerçekleştirilen YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ya girdi. Yüz binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilen sınava giren öğrenciler, Sosyal Bilimler 2 testinde çıkan soruları, bu soruların cevaplarını ve bu teste giren öğrencilerin yorumlarını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak öğrencilerin sınav yorumları, sınavda çıkan sorular ile cevapları tartışması üzerine bu haberimizi kaleme aldık.

Sosyal Bilimler 2 testinde adaylara Tarih'ten 11, Coğrafya'dan 11, Felsefe Grubundan 12 ve Din Kültürü testinden 6 olmak üzere toplamda 40 soru yönlendirildi. Saat 10,15'i gösterdiğinde başlayan sınav saatler 13,,15'i gösterdiğinde sona erdi. Sınavın sona ermesinin ardından adaylar bu testlerde çıkan soru ile cevapları araştırmaya başladı.

sınavdan çıkan adaylar, bu bölümün genel olarak bilgiye ve akıl yürütmeye dayalı olduğunu söyledi.

Siz de Sosyal Bilimler Testinde karşınıza çıkan soruları, bu soruların cevaplarını, sınav hakkındaki yorum ile düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsinniz.

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