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2018 AYT Matematik Testi Soru ve Cevapları ile Aday Yorumları (Kolay mıydı , Zor muydu?)

2018 AYT Matematik testi geride kaldı. 40 sorunun yönlendirildiği sınavda adaylar, verilen süre içinde matematik testlerini cevaplamaya çalıştı. Sınavın sona ermesinin ardından da adaylar matematik testinde çıkan soruların cevaplarını araştırmaya başladı.

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2018 AYT Matematik Testi Soru ve Cevapları ile Aday Yorumları (Kolay mıydı , Zor muydu?)

2018 AYT Matematik testi geride kaldı. 40 sorunun yönlendirildiği sınavda adaylar, verilen süre içinde matematik testlerini cevaplamaya çalıştı. Sınavın sona ermesinin ardından da adaylar matematik testinde çıkan soruların cevaplarını araştırmaya başladı.

01 Temmuz 2018 Pazar 13:13
2018 AYT Matematik Testi Soru ve Cevapları ile Aday Yorumları (Kolay mıydı , Zor muydu?)

2018 YKS'nin ikinci oturumu bugün tamamlandı.

Önceki gün gerçekleştirilen Temel Yeterlilik Testinin sona ermesinin ardından ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi de bugün saat 10,15'de başladı. Sınavda adaylara 180 dakika süre tanındı ve saat 13,15'i gösterdiğinde AYT de sona erdi. Sınavın sona ermesinin ardından Matematik tesine giren adaylar, soruların cevaplarını araştırmaya başladı.

Önceki gün gerçekleştirilen TYT'de adayların en çok zaman harcadığı ve adayları en çok yoran Matematik testinin ardından bugün yapılacak Matematik 2 testi merakla bekleniyordı. 

Sınavda Matematik'ten adaylara topmada 40 soru yönlendirildi. Sınavın sona ermesinin ardından telefonlarını ellerine alan adaylar, matematik soru ve cevaplarını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak Matematik testine giren adayların soru ve cevapları diğer adaylarla tartışması için bu haberimizi kaleme aldık.

Adaylara 40 soru yönlendirilen Matematikte soruların genel olarak bilgiye dayalı olduğu ve işlem ağırlıklı olduğu görüldü. sınavdan çıkan adaylardan edindiğimiz bilgilere göre Matematik sorularının normal düzeyde olduğuna yer verildi. 

Siz de Matematik Testinde karşınıza çıkan soruları, bu soruların cevaplarını, sınav hakkındaki yorum ile düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsinniz.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından AYT Matematik testi hakkında yorum ve düşüncelerinizi yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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MatematikAyt MatematikAyt Soruları
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Ahmo 2 saat önce

Bu süreyle ancak paralel evrende cevaplanacak bi sınav

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KÜBRA 1 saat önce

99 SAYIP ALİ BULDUM O TOP SORUSUNU OFF OFFF :((

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