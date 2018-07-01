2018 AYT Edebiyat-Sosyal Bilimler Testi Soru ve Cevapları ile Aday Yorumları

Üniversitelere giriş sınavının ikinci oturumu olan alan Yeterlilik Testi saatler 13.15'i gösterdiğinde sona erdi.

Sınavın sona ermesinin ardından adayların ilk işi sınavda çıkan soruları ve bu soruların cevaplarını araştırmak oldu. Özellikle Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler testine giren adaylar, bilgiye dayalı olan bu sınavda çıka nsoruların cevaplarını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler testine giren öğrenciler için bu haberimizi kaleme aldık.

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 Testine giren yüz binlerce sözel ve eşit ağırlık öğrencisine toplamda 40 adet soru yönlendirildi. Yönlendirilen bu 40 sorunun derslere göre dağılımı ise şu şekildeydi: Türk Dili ve Edebiyatı testinden 24, Tarih'ten 10 ve Coğrafya'dan 8.

Bu derslerden çıkan sorulara adayların cevap vermesi beklenirken sınavdan çıkan öğrencilerle yaptığımız ilk görüşmelerde testin genel olarak bilgiye dayalı olduğu belirtildi. Bazı adaylar için zor, bazı adaylar için de normal geçen sınavın sonuçları beklenmeye başladı.

YKS sınav soru ve cevapları bugün akşam saatlerinde ÖSYM tarafından erişime açılacak.

Siz de Türk Dili ve Edebiyatı ile sosyal Bilimler Testinde karşınıza çıkan soruları, bu soruların cevaplarını ve sınav hakkındaki yorum ile düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından yazabilir, diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsinniz.

SINAV SORU İLE CEVAPLARI VE SONUÇLARI AÇIKLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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