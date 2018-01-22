2018 AÖL Kayıt Yenileme İçin son Saatler (Ücret Ne Kadar , Hangi Bankaya Yatırılacak?)

Liseyi açıktan bitirmek isteyenlerin kayıt yaptırdığı Açıköğretim Lisesinde kayıt yenileme işlemi için son saatlere girildi. İşlemler için son tarih: 23 Ocak 2018.

AÖL kayıt yenileme işlemleri için son saatlere girilirken öğrenciler, internet üzerinde kayıt yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağını, kayıt yenileme ücretinin hangi bankaya yatırılacağını araştırmaya başladı. Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerinin yapılacağına ilişkin yapılan açıklamada, kayıt yenileme işlemini yaptırmayan öğrencilerin ise II. Dönem sınavına katılamayacağı açıklandı.

Kayıt Yenileme Nasıl Olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme başvuru işlemi, 81 il ile ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla yapılacak.

AÖL tarafından kayıt yenileme ile ilgili yapılan son dakika açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi

"Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav bedelini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır.

Sınav Ücreti muafiyeti olanların (mahkeme tedbiri, şehit yakını, gazi vb.) Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek öğrencilik durumunu “Aktif” yaptırıp kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmaları gerekmektedir.

Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir."

Kayıt Yenileme Ücreti

2018 yılında bir dönem için kayıt yenileme Sınav Ücreti; 30 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliğine yatırılacaktır.)

Kayıt Ücreti Nereye Yatırılacak?

Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav bedelini yatırabilirsiniz.

Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait olması ve doğru telefon numarası bildirilmesi zorunludur.

3- İlk kayıt sınav bedeli anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav bedeli olarak yatırıldığına dikkat ediniz.

Kpsscafe.com.tr | Ankara