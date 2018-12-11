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2018-ALES/3 Soruları ve Cevapları Yayımlandı

2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

2018-ALES/3 Soruları ve Cevapları Yayımlandı

2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

11 Aralık 2018 Salı 17:42
2018-ALES/3 Soruları ve Cevapları Yayımlandı

18 Kasım 2018 tarihinde uygulanan 2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Aralık 2018 tarihinde saat 15.45'den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.  İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.  

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 11.12.2018 23:33
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2018 ales soruları cevapları yayımlandı
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