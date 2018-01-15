2017 YLSY Sonuçları Açıklandı (YLSY Yerleştirme En Düşük ve En Yüksek Puanlar)

Son dakika haberi: ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasında YLSY sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme sonuçlarının açıklandığı duyuruldu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1416 Sayılı Kanun kapsamında MEB tarafından yurt dışına lisansüstü öğrenim görmek amacıyla gönderilecek öğrencilerin yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Ocak 2018 tarihinde saat 17:05'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden erişebilir.



Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

2017-YLSY Yerleştirme Sonuçları



2017-YLSY Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En küçük ve En Büyük Puanlar

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