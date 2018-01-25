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2017 YDUS Tercih İşlemleri Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden bugün yapılan duyuruda, 2017 YDUS tercih işlemlerinin 1 Şubat 2018 tarihine kadar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacağı bildirildi.

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2017 YDUS Tercih İşlemleri Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden bugün yapılan duyuruda, 2017 YDUS tercih işlemlerinin 1 Şubat 2018 tarihine kadar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacağı bildirildi.

25 Ocak 2018 Perşembe 16:17
2017 YDUS Tercih İşlemleri Başladı

2017 YDUS Tercih İşlemleri Başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden bugün yapılan duyuruda, 2017 YDUS tercih işlemlerinin 1 Şubat 2018 tarihine kadar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacağı bildirildi.

YDUS Tercih Süreci Başladı ! 2017 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2017- YDUS) ilişkin beklenen duyuru ÖSYM'den geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı duyurusunda tercih tercih işlemlerinin 25 Ocak ile 1 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşeceği, dava süreci devam eden alanlarla ilgili değerlendirme ve tercih sürecinin daha sonra yapılacağı belirtildi. ÖSYM'den yapılan duyuruda, "2017 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (2017- YDUS) ilişkin tercih işlemleri, 25 Ocak 2018 ile 01 Şubat 2018 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden aday tarafından bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır. Yerleştirme, 2017-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır. Davası süreci devam eden alanlarla ilgili değerlendirme ve tercih işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır. Adaylara saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

YDUS NEDİR?

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) (http://tuk.saglik.gov.tr/mevzuat.html) uyarınca, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar ile 1219 sayılı Kanunun Ek 14. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, bu Kanunun Ek-1 sayılı çizelgesinin 3. sütununda uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri belirlenen uzmanlar arasından ana dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yarışma esaslarına dayanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), mesleki bilgi üzerine yapılır. Sınavın amacı uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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