2017 YDUS (Göğüs Hastalıkları) Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinden 17 Aralık 2017 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2017-YDUS (Göğüs Hastalıkları) ile ilgili beklenen duyuru geldi.

ÖSYM'den yapılan resmi duyuruda dava süreci devam eden alanlarla ilgili değerlendirme ve tercih sürecinin yargı kararı sonrasında yapılacağı hatırlatılırken 2017-YDUS (Göğüs Hastalıkları) sonuçlarına adayların sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecekleri bildirildi.

ÖSYM DUYURUSU

17 Aralık 2017 tarihinde uygulanan 2017-YDUS (Göğüs Hastalıkları) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. (Dava süreci devam eden alanlarla ilgili değerlendirme ve tercih işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır.) Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mayıs 2018 tarihinde saat 17.10’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.



Sınav Sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sınav Sonuçları



Sayısal Bilgiler