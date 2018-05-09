Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

2017 YDUS (Göğüs Hastalıkları) Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinden 17 Aralık 2017 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2017-YDUS (Göğüs Hastalıkları) ile ilgili beklenen duyuru geldi.

banner396

2017 YDUS (Göğüs Hastalıkları) Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinden 17 Aralık 2017 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2017-YDUS (Göğüs Hastalıkları) ile ilgili beklenen duyuru geldi.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 17:28
2017 YDUS (Göğüs Hastalıkları) Sonuçları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinden 17 Aralık 2017 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2017-YDUS (Göğüs Hastalıkları) ile ilgili beklenen duyuru geldi.

ÖSYM'den yapılan resmi duyuruda dava süreci devam eden alanlarla ilgili değerlendirme ve tercih sürecinin yargı kararı sonrasında yapılacağı hatırlatılırken 2017-YDUS (Göğüs Hastalıkları) sonuçlarına adayların sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecekleri bildirildi.

ÖSYM DUYURUSU

17 Aralık 2017 tarihinde uygulanan 2017-YDUS (Göğüs Hastalıkları) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. (Dava süreci devam eden alanlarla ilgili değerlendirme ve tercih işlemi idari yargı kararı sonrasında yapılacaktır.) Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mayıs 2018 tarihinde saat  17.10’dan itibaren https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

Sınav Sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur. 
 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sınav Sonuçları

Sayısal Bilgiler

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
YDUSÖSYMÖSYM YDUS
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İşte Bölünecek , Yeni Kurulacak ve Adları Değişecek Üniversiteler
İşte Bölünecek , Yeni Kurulacak ve Adları Değişecek Üniversiteler
TUS İlkbahar Dönemi Değerlendirme Raporu Yayımlandı
TUS İlkbahar Dönemi Değerlendirme Raporu Yayımlandı
Mahmut Özer Açıkladı: ÖSYM Sınavları Artıyor
Mahmut Özer Açıkladı: ÖSYM Sınavları Artıyor

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim