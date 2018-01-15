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2017 İSG 2.Dönem Soru Kitapçıkları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

16 Aralık 2017 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2017 İSG 2. Dönem Sınav sorularının ve aday cevaplarının yer aldığı optik formlar erişime açıldı.

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2017 İSG 2.Dönem Soru Kitapçıkları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

16 Aralık 2017 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2017 İSG 2. Dönem Sınav sorularının ve aday cevaplarının yer aldığı optik formlar erişime açıldı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 15:33
2017 İSG 2.Dönem Soru Kitapçıkları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

2017 İSG Soru Kitapçıkları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

16 Aralık 2017 tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2017 İSG 2. Dönem Sınav sorularının ve aday cevaplarının yer aldığı optik formlar erişime açıldı.

Adaylar işaretledikleri cevapları ais.osym.gov.tr adresinden giriş yaptıktan sonra 25 Ocak 2018 tarihine kadar inceleyebilecekler. ÖSYM'den yapılan resmi duyuruda şu ifadelere yer verildi:

16 Aralık 2017 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 2. Dönem Sınavı (2017-İSG-2. Dönem) adaylarının sınav kitapçıklarının görüntüleri ve sınav kitapçıklarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları; sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr üzerinden 15 Ocak 2018 tarihinde saat 15:00'den itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Soru Kitapçığı Görüntüle" ekranını seçerek sınavda kullandıkları soru kitapçığı görüntüsünü, sınav kitapçığına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede sorunun bulunduğu sayfayı, cevap seçeneklerini ve ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir. Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır."

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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