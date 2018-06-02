2017-2018 Takdir Teşekkür Belgesi Hesaplama? Yıl Sonu Not Hesaplama Nasıl Yapılır? E Okul Girişi

2017 - 2018 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesi ile birlikte öğrenciler ve aileleri, internet üzerinde takdir ve teşekkür hesaplama için araştırmalara başladı.

8 Haziran 2018 Cuma günü ilk orta ve ortaöğretim için okullar kapanıyor. Bu Cuma karne heyecanı yaşayacak olan öğrenciler takdir mi yoksa teşekkür mü alacaklarını araştırmaya başladı. Sınavların da sona ermesi ve öğretmenlerin de sözlü nor bilgisini girmesinin ardından öğrencilerin her dersten aldıkları notlar da belli oldu. Notların belli olması ile öğrenciler, takdir belgesi mi yoksa teşekkür belgesi mi alacaklarını araştırmaya başladı.

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden sınav ve sözlü puanlarını öğrenen öğrenciler, karne notu nasıl hesaplanır? şeklinde internet üzerinde araştırmalara başladı. Bunun yanı sıra öğrenciler, hesapladıkları karne notu ile takdir mi yoksa teşkkür belgesi mi alacaklarını da araştırıyor. Peki 5, 6, 7, 8. sınıf ortaokul öğrencileri hem de 9, 10, 11, 12. sınıf lise öğrencileri takdir belgesi ve teşekkür belgesi alması için karne puanının kaç olması gerekiyor?

KARNE NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karne notunuzu hesaplamak için öncelikle 1.yazılı ve 2.yazılı sınavın aritmetik ortalamasını almanız gerekmektedir. İlk iki sınav notunuzu ya da varsa 3. sınav notunuzu toplayıpo sınav sayısına bölün ve çıkan aritmetik ortalama o dersin ortalaması olacaktır. Bu şekilde tüm ders not ortalamasını bulduktan sonra hepsini toplayın ve o dönem kaç ders aldıysanız onunla bölün. Buradan elde edilecek sonuç ise sizin karne notunuz olacaktır. Eğer sözlü sınav notunuz da varsa onu da bu şekilde aritmetik ortalamaya katın Çıkan sonuç sizin yıl sonu baraşı puanınız olacaktır.

TAKDİR VE TEŞEKKÜR PUANI

Bu hesaplama sonrası çıkan puan sizin takdir mi yoksa teşekkür belgesi mi alacağnızı ortaya çıkaracaktır. Takdir-teşekkür belgesi hesaplama işlemleri, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden yapılabilir. Hesaplama için, öğretmenlerin öğrenciye ait tüm ders notlarını sisteme girmiş olması gerekmektedir. Notlar sisteme yüklendikten sonra, yıl sonu başarı puanına bakılır. Dönem sonunda hangi belgenin alınacağını yıl sonu başarı puanı belirler. Yıl sonu başarı puanı;

70,00 - 84,99 puan aralığında olan öğrenciler TEŞEKKÜR BELGESİ almaya hak kazanır.

85,00 - 100 puan aralığında olanlar öğrenciler ise TAKDİR BELGESİ almaya hak kazanır.

ONUR BELGESİ

MEB tarafından yapılan açıklamada Onur belgesinin kimlere verileceği şu ifadelerle belirtildi..

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu puan şartına bağlı kalmadan;

Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanarak örnek olmak,

Bilimsel projelerle sosyal etkinliklere katılmak, bu çalışmalarda liderlik yapmak, yapılan etkinliklerde eğitime katkıda bulunmak ve üstün başarı göstermek,

Okul araç-gereç ve donanımlarıyla çevreyi koruma ve gözetmede davranışlarıyla örnek olmak,

Görgü kurallarına uymada ve insan ilişkilerinde örnek olmak,

Trafik kurallarına uymada örnek davranışlar sergilemek,

Bilişim araçlarını kullanmada iyi örnek olacak davranışlar sergilemek,

Okula ve derslere düzenli olarak gelmek, bu yönde arkadaşlarına iyi örnek olmak,

Yaşlı, yetim, öksüz, güçsüz, engelli ve benzeri durumda olanlara yardım amacıyla yürütülen toplum hizmetlerinde görev almak,

Alınan sağlık ve güvenlik tedbirlerine uyarak konuyla ilgili örnek davranışlar sergilemek gibi davranışlardan örnek oluşturacak bir ya da birkaçını gösteren davranış puanı indirilmemiş öğrencileri; öğretim yılı içinde herhangi bir ödül alıp almadığına bakılmaksızın öğrenci, öğretmen veya okul yönetiminin teklifi, onur kurulunun uygun görüşü doğrultusunda onur belgesiyle ödüllendirir. Bir öğretim yılı içinde iki ve daha fazla onur belgesi alan öğrencilere okulun onur listesinde yer verilir.

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Norlarınıza göz atmak ve yıl sonu puanınızı hesaplamak, öğrenci panelinize girmek için https://e-okul.meb.gov.tr/ adresine gidin.

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