20 Bin Türk, 20 Bin Suriyeli Çocuk Aynı Sınava Girecek"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç okul öncesinde Suriyeli çocuklara yönelik 9 haftalık program başlatılacağını belirtti ve ilkokul öncesinde yeni sınav yapılacağını ifade etti.
Açıklamasında ise;
"20 bin Türk, 20 bin Suriyeli çocuk birlikte oynayacaklar, şarkılar söyleyecekler. Türkçeyi öğrenecekler. İlkokul öncesi sınav yapacağız." dedi.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç'in açıklamalarından satır başları;
"İlkokul öncesi bu çocuklar için güzel deneyim olacak. 20 bin Türk, 20 bin Suriyeli çocuk birlikte oynayacaklar, bir araya gelecekler, aynı öğretmenlerden ders görecekler.
9 hafta sonrasında bu çocuklar hazır olacak. İlkokul öncesi sınav yapacağız, ilköğrenim boyunca bu çocukları takip edeceğiz, gözlemleyeceğiz.
9 haftalık eğitim alan çocuklar ile alamayanlar arasında fark varsa bu eğitime devem edeceğiz." dedi.
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