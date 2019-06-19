20 Bin Türk, 20 Bin Suriyeli Çocuk Aynı Sınava Girecek"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç'den yeni bir açıklama geldi. Reha Denemeç açıklamasında ise okul öncesi eğitim alamayan çocuklara yönelik 9 haftalık bir eğitim verecekleri belirtti ve bu çocukların hem Suriyeli hem Türk olacağı belirtildi. Bununla beraber öğrencilerin Türkçeyi daha iyi öğrenmesi planlandı ve İlkokul öncesi sınav yapılacağı ifade edildi.