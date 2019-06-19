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20 Bin Türk, 20 Bin Suriyeli Çocuk Aynı Sınava Girecek"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç'den yeni bir açıklama geldi. Reha Denemeç açıklamasında ise okul öncesi eğitim alamayan çocuklara yönelik 9 haftalık bir eğitim verecekleri belirtti ve bu çocukların hem Suriyeli hem Türk olacağı belirtildi. Bununla beraber öğrencilerin Türkçeyi daha iyi öğrenmesi planlandı ve İlkokul öncesi sınav yapılacağı ifade edildi.

20 Bin Türk, 20 Bin Suriyeli Çocuk Aynı Sınava Girecek"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç'den yeni bir açıklama geldi. Reha Denemeç açıklamasında ise okul öncesi eğitim alamayan çocuklara yönelik 9 haftalık bir eğitim verecekleri belirtti ve bu çocukların hem Suriyeli hem Türk olacağı belirtildi. Bununla beraber öğrencilerin Türkçeyi daha iyi öğrenmesi planlandı ve İlkokul öncesi sınav yapılacağı ifade edildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 22:06
20 Bin Türk, 20 Bin Suriyeli Çocuk Aynı Sınava Girecek"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç okul öncesinde Suriyeli çocuklara yönelik 9 haftalık program başlatılacağını belirtti ve ilkokul öncesinde yeni sınav yapılacağını ifade etti.

Açıklamasında ise;

"20 bin Türk, 20 bin Suriyeli çocuk birlikte oynayacaklar, şarkılar söyleyecekler. Türkçeyi öğrenecekler. İlkokul öncesi sınav yapacağız." dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç'in açıklamalarından satır başları;

"İlkokul öncesi bu çocuklar için güzel deneyim olacak. 20 bin Türk, 20 bin Suriyeli çocuk birlikte oynayacaklar, bir araya gelecekler, aynı öğretmenlerden ders görecekler.

9 hafta sonrasında bu çocuklar hazır olacak. İlkokul öncesi sınav yapacağız, ilköğrenim boyunca bu çocukları takip edeceğiz, gözlemleyeceğiz.

9 haftalık eğitim alan çocuklar ile alamayanlar arasında fark varsa bu eğitime devem edeceğiz." dedi.

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bin türk bin suriyeli çocuk aynı sınava girecek
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