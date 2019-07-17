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2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? Kaç Puanla Hangi Bölüme girilir?

2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun olarak aranıyor. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor. Sonuçların ardından 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları merak edildi. Hangi bölüm kaç puanla alıyor? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? Kaç Puanla Hangi Bölüme girilir?

2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun olarak aranıyor. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçlar sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenilebiliyor. Sonuçların ardından 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları merak edildi. Hangi bölüm kaç puanla alıyor? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:23
2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? Kaç Puanla Hangi Bölüme girilir?

2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? yoğun olarak araştırılıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler, 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin listelerini araştırmaya başladı. YKS sonuçları 17 Temmuz 2019 gece yarısı saat 01:20'de açıklandı. Öğrenciler sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişim sağlayabiliyor. 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları belli oldu mu? diye merak edenler için yanıtı haberimizde.. 

2 YILLIK VE 4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

Öğrencilerin tercih yapacağı 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları tercih sonuçları belirlenmeye çalışıldığı için öğrenciler aşağıdaki linkten 2018 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanlarını inceleyebilir. 

2 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

4 YILLIK ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

YKS SONUÇ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Üniversite adayları YKS sonuçları ÖSYM'nin sonuç veya aday işlemleri sayfası (ÖSYM AİS) üzerinden ulaşabilecekler. Adaylar sonuçlara TC. Kimlik No ve ÖSYM şifresi ile sonuçlara ulaşabilecekler. Ayrıca e-Devlet uzantısı ile ÖSYM AİS'e giren adaylar ise e-Devlet şifreleri ile sonuçlara ulaşabilecekler.

YKS (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI) NEDİR?

YKS, üniversiteye girişte YGS ve LYS yerine gelen Yükseköğretim Kurumları Sınavı olarak bilinen yeni sistemin adıdır.

Yeni sistem ile birlikte adaylar Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na giriyorlar. Bu sınav 3 ayrı oturumdan oluşmaktadır.

1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT)
2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT)
3. Oturum ise Yabancı Dil Testi (YDT) olarak geçmektedir.

1.oturum olan TYT sınavına herkes girmek zorundadır. Bu oturumdan yeterli puan alanlar 2. ve 3. oturumlara girmeye hak kazanıyor.

Yeni düzenleme ile birlikte tüm 2 yıllık önlisans bölümleri TYT, 4 yıllık lisans bölümleri ise AYT, 4 yıllık dil bölümleri de YDT sınavı ile alım yapacak.

YKS’YE KİMLER GİREBİLİR?

YKS sınavına girebilmek için aranan özellikler aşağıdaki gibidir;

– 2018-2019 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler

– Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar

– Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar

– Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar YKS’ye girebilirler.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

YÖK testlerin alanlara göre etki oranlarını açıkladı. Puan hesabı yaparken biz bu etki oranlarını da kullanarak 1 netin getirisini yani katsayısını bilmeliyiz. TYT için herkese aynı etki ve oranlar geçerli bu yüzden tek bir TYT hesaplaması yapalım ve AYT için her alanı ayrı değerlendirelim. TYT kısmı için netlerinizi: Türkçe= 1,32 Matematik= 1,32 Sosyal Bilimler= 1,36 Fen Bilimleri= 1,36 ile çarpın.

SAYISAL: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Fizik= 2,85 Kimya= 3,07 Biyoloji= 3,07 ile çarpın.

EŞİT AĞIRLIK: AYT için netlerinizi Matematik= 3 Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 ile çarpın.

SÖZEL: AYT için netlerinizi Edebiyat= 3 Tarih-1= 2,8 Coğrafya-1= 3,33 Tarih-2= 2,91 Coğrafya-2= 2,91 Felsefe= 3 Din Kültürü= 3,33 ile çarpın.

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