2 Haziran LGS Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin merkezi sınava dair sorular ve cevap anahtarını yayımladı. MEB resmi sitesinden "02 Haziran 2018 Tarihinde Yapılan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınava Ait Soru ve Cevap Anahtarları" başlığı altında yayımlanan duyuruda, "Sayısal Bölüm A Kitapçığı" ve "Sözel Bölüm A Kitapçığı" Paylaşıldı.

İlgili kitapçıklara erişim sağlamak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Sayısal Bölüm A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

Sözel Bölüm A Kitapçığı İçin Tıklayınız.