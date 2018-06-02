2 Haziran LGS Matematik ve Fen Bilgisi Soru ve Cevapları (Sonuçlar Ne Zaman?)

2018 LGS Sınavının ilk günü sona erdi.

1 milyondan fazla öğrencinin katılımı ile gerçekleşen liselere giriş sınavı sona erdi. Sınavın sona ermesinin ardından sınava giren milyonlarca öğrenci ile aileleri, internet üzerinden LGS sınav soru ve cevaplarını araştırmaya başladı.

Sözel kısmın kolay olduğunu dile getiren öğrenciler, sayısal kısımda zorlandıklarını söyledi. LGS sayısal bölümde 20 Fen Bilimleri ile 20 Matematik olmak üzere toplamda 40 adet soru yönlendirildi. Bu sorular için öğrencilere toplamda 60 dakika süre tanındı.

Sözel bölümün ardından verilen 45 dakikalık aranın ardından başlayan sayısal bölüm saat 12,30'da sona erdi. Sınavın sona ermesinin ardından öğrenciler, sayısal bölümdeki Matematik ve Fen Bilgisi soru ve cevaplarını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak öğrencilerin bilgi alış verişi yapabilmeleri için bu haberimizi kaleme aldık.

Siz de aşağıda bulunan yorum kısmından sayısal bölümde merak ettiğiniz soruları yazabilir ve diğer adaylarla bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınavına ait sonuçlar 22 Haziran günü adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için Kpsscafe mobil uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz.

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