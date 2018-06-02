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2 Haziran 2018 LGS Sınav Soru ve Cevapları ile Öğrenci Yorumları

Liselere Giriş için bugün milyonlarca öğrenci merkezi sınav olan LGS'ye girdi. Sınavın sona ermesinin ardından öğrenciler ile aileleri, sınav soru ve cevapları için araştırmalara başladı.

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2 Haziran 2018 LGS Sınav Soru ve Cevapları ile Öğrenci Yorumları

Liselere Giriş için bugün milyonlarca öğrenci merkezi sınav olan LGS'ye girdi. Sınavın sona ermesinin ardından öğrenciler ile aileleri, sınav soru ve cevapları için araştırmalara başladı.

02 Haziran 2018 Cumartesi 11:48
2 Haziran 2018 LGS Sınav Soru ve Cevapları ile Öğrenci Yorumları

2018 yılı Liselere Giriş Sınavı sona erdi. Sınavın sona ermesinin ardından 1 milyondan fazla öğrenci, sınav soru ve cevaplarını internet üzerinde araştırmaya başladı.

1 milyondan fazla öğrenci, liselere giriş için bugün saat 9,30'da Türkiye genelinde bulunan sınav merkezlerinde LGS için ter döktü. Toplamda 90 sorunun yönlendirildiği sınavda öğrencilere 135 dakika süre tanındı. 

Tanınan sürede 20 Türkçe ile 10'ar tane TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru için öğrencilere 75 akika süre verildi .Bu bölümde din dersinden muaf öğrenciler 15 dakika erken çıkacak. Musevi ve Ermeni ortaokullarında okuyan öğrenciler de kendi dinlerinden 10'ar soru yanıtlayacak. Bu testlerin sona ermesinin ardından 45 dakikalık bir ara verildi.

Öğrencilerin sınav salonlarından çıkmasına izin verilmeyen aranın ardından sayısal bölüme geçildi ve 20 Fen Bilimleri ile 20 Matematik olmak üzere 40 soru öğrencilere yönlendirildi. Bu bölümde ise öğrencilere 60 dakika süre tanındı.

Saatler 12,30'u gösterdiğinde sona eren sınavın ardından öğrenciler sınav salonlarını terk etti ve internet üzerinden LGS sınav soru ve cevaplarını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak 8. sınıf öğrencileri için bu haberimizi kaleme aldık. 

Sınavda çıkan ve cevabını merak ettiğiniz soruları aşağıda buluna nyorum kısmına yazabilir, sınava giren diğer öğrencilerle bilgi alış verişi yapabilirsiniz.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınavına ait sonuçlar 22 Haziran günü adayların erişimine açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için Kpsscafe mobil uygulamasını telefonunuza indirebilirsiniz.

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Son Güncelleme: 02.06.2018 12:01
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elif 1 saat önce

sarnıçlı soru nocal

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Misafir Avatar
Buğra 40 dakika önce @elif

4 olacak D cevap

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eren 42 dakika önce

4

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mert 5 dakika önce

a kitapçığı Türkçe ilk soru ne olacak

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