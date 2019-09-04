191 bin kişi için üniversiteli olma şansı…

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, 2019 Ek Yerleştirme dönemine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Tözeniş, 6 Ağustos tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından tercih yapan 1 milyon 113 bin 640 öğrencinin 409 bin 587’sinin lisans programları, 343 bin 874’ünün ön lisans programları olmak üzere toplamda 753 bin 461 adayın tercih yaptıkları programlara yerleşerek üniversiteli olduğunu söyledi.
İkinci şans; Ek Yerleştirme dönemi
İlk yerleştirme sonrasında açıkta kalan öğrenciler için Ek Yerleştirme döneminin yeni bir şans anlamına geldiğini belirten Ece Tözeniş, 2019-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2019- YKS merkezi yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanların olduğunu söyledi. Tözeniş, ek yerleştirmede lisans programlarında 66 bin 974, ön lisans programlarında 124 bin 166 olmak üzere toplamda 191 bin 140 kontenjanın adaylar için yeni bir fırsat olduğunu dile getirdi.
Adayların ek yerleştirme dönemini kendileri için bir fırsata dönüştürebileceğinin altını çizen Ece Tözeniş, www.osym.gov.tr adresinde yer alan 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda ek kontenjanlar, taban puanlar ve özel koşullarla ilgili bilgilere de adayların ulaşabileceklerini kaydetti.
Bu uyarılara dikkat!
Merkezi yerleştirmede olduğu gibi Ek Yerleştirme tercihleri içinde de dikkat edilmesi gereken bazı kurallar olduğunu hatırlatan Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, şunları söyledi:
- Ek yerleştirme tercihlerinizi 5-11 Eylül 2019 tarihleri arasında yapabilirsiniz.
- Ek yerleştirme ücreti 20,00 TL’dir. Ek yerleştirme ücretini 12 Eylül 2019 tarihi saat 23:59’a kadar yatırabilirsiniz. Ek yerleştirme ücretini yatırmadığınızda tercihleriniz geçersiz sayılacaktır.
- Merkezi yerleştirmede olduğu gibi ek yerleştirmede de 24 tercih yapma hakkınız var. Tercih yapma hakkınız bulunan tablolardan 24’ü geçmemek üzere istediğiniz sayıda tercih yapabilirsiniz.
- 2019-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmeniz için 2019-YKS yerleştirme puanlarınızın hesaplanmış olması ve merkezi yerleştirme ile herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olmanız gerekmektedir.
- 2019-YKS’de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş iseniz ek yerleştirmede tercih yapabilirsiniz.
- Merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3’teki ön lisans programları ile Tablo-4’teki lisans programlarını, programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebileceklerdir. Yani merkezi yerleştirmeden farklı olarak ek yerleştirmede puanınızın üstünde yer alan bölüm ve programları tercih edemeyeceksiniz.
- Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan yani kılavuzda puanı gözükmeyen programları ilgili puan türünde yerleştirme puanınız hesaplandı ise tercih etme hakkına sahipsiniz.
- Yükseköğretim programları için merkezi yerleştirmede yer alan özel koşullar ek yerleştirme içinde geçerli olduğundan tercihlerinizi göndermeden önce kılavuzda yer alana özel koşullar ve açıklamalar kısmını mutlaka inceleyin. Tercih ettiğiniz bölüm veya programda yer alan özel koşulu sağlamazsanız kayıt yapma hakkına sahip olamayacaksınız.
- Vakıf üniversitelerini tercih etmeyi düşünüyorsanız üniversitelerle görüşerek ek yerleştirmede sağladıkları özel burs olanakları hakkında da detaylı bilgi alabilirsiniz.