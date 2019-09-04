191 bin kişi için üniversiteli olma şansı…

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, 2019 Ek Yerleştirme dönemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tözeniş, 6 Ağustos tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından tercih yapan 1 milyon 113 bin 640 öğrencinin 409 bin 587’sinin lisans programları, 343 bin 874’ünün ön lisans programları olmak üzere toplamda 753 bin 461 adayın tercih yaptıkları programlara yerleşerek üniversiteli olduğunu söyledi.

İkinci şans; Ek Yerleştirme dönemi

İlk yerleştirme sonrasında açıkta kalan öğrenciler için Ek Yerleştirme döneminin yeni bir şans anlamına geldiğini belirten Ece Tözeniş, 2019-YKS merkezi yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2019- YKS merkezi yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanların olduğunu söyledi. Tözeniş, ek yerleştirmede lisans programlarında 66 bin 974, ön lisans programlarında 124 bin 166 olmak üzere toplamda 191 bin 140 kontenjanın adaylar için yeni bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Adayların ek yerleştirme dönemini kendileri için bir fırsata dönüştürebileceğinin altını çizen Ece Tözeniş, www.osym.gov.tr adresinde yer alan 2019-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda ek kontenjanlar, taban puanlar ve özel koşullarla ilgili bilgilere de adayların ulaşabileceklerini kaydetti.

Bu uyarılara dikkat!

Merkezi yerleştirmede olduğu gibi Ek Yerleştirme tercihleri içinde de dikkat edilmesi gereken bazı kurallar olduğunu hatırlatan Uzm. Psk. Dan. Ece Tözeniş, şunları söyledi: