19 Ocak 2018 Cuma Okulların Tatil Edildiği İller

Ülke genelinde kar yağışı nedeniyle bazı İllerde eğitime 1 günlük ara verileceği açıklandı.

Siirt

Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı dolayısıyla okullar tatil edildi.

Parvari Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, etkili kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kar yağışının devam ettiği ilçe merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, yüksek kesimlerde ise 40 santimetreye ulaştı.

Karayolları ekipleri, yol açma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, Bingöl'de kar yağışı başladı. Karlıova ve Yedisu ilçelerinde gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sabaha kadar etkili oldu. Kar yağışının devam ettiği Yedisu ilçesinde ilçe merkezi ve bağlı köy okullarında eğitime bugün için 1 gün ara verildi.

Haftalardır beklenen kar yağışının sonunda geldiğini belirten vatandaşlar, mutluluğunu kar topu oynayarak gösterdi. Yedisu ve Karlıova İlçe merkezlerinde belediye tarafından yol temizleme çalışmaları sürerken, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına ise, vatandaşlar el uzattı.

Bolu'da Kar Tatili

Bolu Valiliği tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı ve eğitime kar yağışı nedeniyle 1 günlük ara verileceği açıklandı.

Son günlerde yurt genelinde başlayan kar yağışı, Bolu'yu etkisi altına aldı. Kent merkezinde ve İlçelerde son günlerde devam eden kar yağışı eğitime ara verileceği açıklandı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle, Bolu İl Merkez ve ilçelerinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetlerinin 19 Ocak Cuma Günü tatil edilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, engelli ve hamile kamu görevlileri 19 Ocak Günü idari izinli sayılacaktır."

Tatil açıklamaları gelir gelmez haberimize eklenecektir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bolu'da ve çevre İllerde hava durumu ile ilgili şu uyarılara yer verildi:

"Yarın (18.01.2018 Perşembe) Bolu çevrelerinde görülecek yağışların kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde Bolu merkezde kuvvetli kar (10-20 cm), yüksek kesimlerinde ise yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kpsscafe.com.tr | Ankara