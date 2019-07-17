17 Temmuz YÖK Atlas üniversite taban ve tavanları başarı sıralamaları! yokatlas.yok.gov.tr: YÖK Atlas üniversite tercih robotu 2019!.

yokatlas.yok.gov.tr: YKS sonuçlarının ardından tercih robotu ve taban puanlar robotu milyonlarca üniversite adayına fikir verecek. YÖK'ün en doğru verilerle kapsamlı şekilde ele aldığı tercih edilecek bölümler listesi, üniversite adaylarına geçmiş yılın başarı sıralamaları, taban puanları, yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseler gibi birçok bilgi verecek. Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YKS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz. YÖK Atlas 2019 YKS tercih robotu nasıl kullanılır? YÖK Atlas 2019 YKS tercih motoru nasıl giriş yapılır? YÖK atlas 2019 tercih YKS sıralama üniversite taban-tavan puan durumu nasıl? İşte YÖK Atlas üniversite tercih robotu 2019! YÖK Atlas üniversite taban ve tavanları başarı sırası

YKS ATLAS ROBOTUYLA NELERE ULAŞABİLİRİZ?

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ulaşabilirsiniz.

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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;

Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları

Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı

Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler

Yerleşenlerin geldikleri iller

Yerleşenlerin öğrenim durumu

Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları

Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri

Yerleşenlerin mezun oldukları liseler

Yerleşen okul birincileri

Taban puan ve başarı sırası istatistikleri

Yerleşen son kişinin profili

Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları

Yerleşenlerin YGS puanları

Yerleşenlerin YGS başarı sıraları

Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri

Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar

Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)

Yerleşme koşulları

bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.

Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.

Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Üniversite hayali ile uzun süre sınava hazırlanan öğrenciler 30 Haziran-01 Temmuz'da YKS'ye katıldı. YKS'nin merakla beklenen sonuçları ise yarın açıklanacak. 30 Haziran - 01 Temmuz'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan öğrencilerin merakla beklediği yazılı sınav sonuçları bugün açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih işlemleri başlayadı. YKS ve diğer oturumlar olan AYT, TYT sınavları yarın açıklanması bekleniyor. YKS sınav sonuçları için heyecan dorukta. 30 Haziran ve 1 Temmuz'daki zorlu Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT), ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) oturumlarına katılan yüz binlerce öğrenci, bu yıl ilk kez düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları sorgulanmaya devam ediliyor.

2 milyonu aşkın öğrencinin uzun bir süre hazırlanarak heyecanla beklediği bu önemli sınav geride kaldı. Üniversite hayalleri kuran öğrencilerin şimdi ise gözü kulağı ÖSYM'den yapılacak olan açıklamaya çevrildi. YKS TYT AYT sonuçları açıklandı mı' cevabı en çok araştırılan konuların başında yer alırken beklenen açıklama geldi. 1 Temmuz tarihlerinde ilk kez gerçekleştirilen YKS sonuçları için ÖSYM duyuru yaptı.

YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT' de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler.

Bu sene erken seçim kararının çıkması ile birlikte sınav tarihleri de değişmişti. ÖSYM sınavların açıklanacağı tarihle ilgili de değişikliğe giderken sınavın açıklanacağı tarih olarak 31 Temmuz 2018'i belirledi. Sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz...

TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binadaki 129 bin 291 salonda, AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda, YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binadaki 6 bin 418 salonda sınava alınacak.

TYT'de adaylara Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. AYT'de ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru soruldu.

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Sonuçların açıklanmasının hemen ardından tercih dönemi için süreç başlamış olacak. Tercihler, 7-14 Ağustos tarihlerinde yine Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden alınacak. Tercih bildirim işlemi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercih işlemi tamamladıktan sonra 'Tercih Süresi' içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi ve yazıcıdan tercih listesinin dökümünün alınması gerekiyor.

Tercih yapabilmek için YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) en az 150 puan almak koşuluyla, bir lisans programını tercih edebilmek için programın puan türünde en az 180 puan almış olmak gerekiyor. Meslek yüksekokullarında bir program tercih edebilmek içinse TYT puanının en az 150 ve üzeri olması lazım.

YKS PUAN DAĞILIMI

YKS'ye giren adaylardan TYT'de, sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde birer, dilde ise 5 aday 500 puan alma başarısını gösterdi.

Ortaöğretim Başarı Puanı'nın 0,12 ile çarpılarak sınav puanına eklenmesiyle elde edilen puanlara göre, TYT'de 18, sözelde 1, sayısalda 51, eşit ağırlıkta 3 ve dilde 7 aday, 550 ve üstünde puan aldı.

TYT'de sınavı geçerli olan 2 milyon 260 bin 273 adayın testlerdeki ortalama doğru cevap sayıları şöyle:

"Türkçe 40 soruda 16,179 ortalama, sosyal bilimler 20 soruda 6,003 ortalama, temel matematik 40 soruda 5,642 ortalama, fen bilimleri 20 soruda 2,828 ortalama."

AYT'ye girip sınavı geçerli kabul edilen 1 milyon 877 bin 568 adayın ortalama doğru cevap sayıları ise şu şekilde:

"Türk dili ve edebiyatı 24 soruda 4,743 ortalama, tarih-1 10 soruda 1,617 ortalama, coğrafya-1 6 soruda 2,271 ortalama, tarih-2 11 soruda 1,465 ortalama, coğrafya-2 11 soruda 2,856 ortalama, felsefe grubu testinde 12 soruda 2,017 ortalama, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe grubu testinde 6 soruda ortalama 2,098, matematik 40 soruda ortalama 3,923, fizik 14 soruda 0,467 ortalama, kimya 13 soruda 1,109 ortalama, biyoloji 13 soruda 1,669 ortalama."

Sınavda 80 sorunun yöneltildiği YDT'nin Almanca oturumuna giren 2 bin 208 adayın ortalaması 31,453, Arapça oturumuna katılan 4 bin 786 adayın ortalaması 11,727, Fransızca oturumunda yer alan bin 4 adayın ortalaması 29,992, İngilizce oturumuna giren 101 bin 185 adayın ortalaması 24,824, Rusça oturumundaki 410 adayın ortalaması ise 31,009 olarak hesaplandı.

YKS YENİ ÜNİVERSİTE GİRİŞ SİSTEMİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Temel Yeterlilik Testi (TYT)'nin YGS'den farkı nedir?

TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsayıcı olup bütün adaylar için fırsat eşitliği sunuyor.

TYT'de sadece Türkçe ve Temel Matematik bulunmasının sebebi?

Türkçe ve Temel Matematik sorularının yer alması hem sözel, hem de sayısal açıdan temel yeterlilikleri belirlemek için kâfi görülüyor. Diğer bir ifade ile MEB'in orta öğretime geçiş için yeterli kabul ettiği bütün derslerin kazanımlarının ve bu kazanımlara dair öğrenci başarısının bir daha sorgulanması yerine; temel yeterliliklerin genel çerçevesi ve kazanımları değerlendirilecek.

TYT ile YGS puan türleri karşılaştırıldığında nasıl bir fark var?

YGS'de 6 puan türü vardı. TYT'de ise her adayın sadece bir puanı hesaplanacak. Bu puan, Temel Yeterlilik Testi Puanı. (TYT-Puanı)

TYT sorularının içeriği ve dayandığı müfredatta değişiklik var mıdır?

Hayır. Müfredat, MEB'in ortak müfredatından seçilecek.

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