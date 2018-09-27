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1500 Çocuğun Okul İhtiyaçları Giderilecek

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 2018- 2019 yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ile birlikte sosyal inceleme sonucu tespit ettiği bin beş yüz çocuğun okul ihtiyaçlarını karşılıyor.

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1500 Çocuğun Okul İhtiyaçları Giderilecek

Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, 2018- 2019 yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması ile birlikte sosyal inceleme sonucu tespit ettiği bin beş yüz çocuğun okul ihtiyaçlarını karşılıyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 18:55
1500 Çocuğun Okul İhtiyaçları Giderilecek

Eğitime ve sosyal dayanışmaya büyük önem veren Beylikdüzü Belediyesi, yeni eğitim-öğretim döneminde ihtiyaç sahibi öğrencilere destek oluyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün sosyal hizmet uzmanları tarafından sosyal inceleme sonucu belirlenen ekonomik durumu yetersiz ve okul çağındaki çocuklara sahip olan ailelere bu yıl da eğitim desteği veriliyor.

Akbaba: “Destek Olmaya Devam Edeceğiz”

İhtiyaç sahibi öğrencilere yönelik olarak yapılan okul malzemesi yardımlarının Gürpınar Mahallesi’nde bulunan müdürlük binasında yapıldığını söyleyen Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Muazzez Akbaba, “İhtiyaç sahibi aileler, müdürlüğümüze gelerek okul malzemelerini teslim almaya başladılar. Gelen talepler doğrultusunda ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki ihtiyaç sahibi bin beş yüz çocuğa okul çantası, ayakkabı, eşofman, kırtasiye ekipmanları ve okul kıyafetinden oluşan malzemeleri ulaştıracağız. Çocukların eksiklerinin tamamlanması ve bir nebze de olsa ailelerin ekonomisine katkı sağlamak için olanaklar dahilinde, ihtiyaç sahibi ailelerimize ve öğrencilerimize her zaman destek olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 27.09.2018 19:30
Anahtar Kelimeler:
1500 çocuğun okul ihtiyaçları giderilecek
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