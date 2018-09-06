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15 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı kararı ile 15 üniversiteye yeni rektör ataması yaptı. Rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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15 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı kararı ile 15 üniversiteye yeni rektör ataması yaptı. Rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

06 Eylül 2018 Perşembe 07:29
15 üniversiteye yeni rektör atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni Cumhurbaşkanlığı kararı ile 15 üniversiteye yeni rektör ataması yaptı. Rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Rektör atamaları şu şekilde:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş,

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı,

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Çalış,

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu,

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Diler,

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Niyazi Can,

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa,

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan,

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Babür Özçelik,

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Vural Kavuncu,

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut,

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık,

Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın,

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın,

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu

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üniversiteye yeni rektör atandı
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