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14 İl Tam Gün Eğitime Geçti-İşte O İllerin Listesi

2019'a kadar 81 İl genelinde tam gün eğitime geçmeyi planladıklarını açıklayan MEB, çok sayıda İlde bunu uygulamaya başladı. Peki hangi İllerde tam gün eğitime geçildi?

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14 İl Tam Gün Eğitime Geçti-İşte O İllerin Listesi

2019'a kadar 81 İl genelinde tam gün eğitime geçmeyi planladıklarını açıklayan MEB, çok sayıda İlde bunu uygulamaya başladı. Peki hangi İllerde tam gün eğitime geçildi?

24 Ocak 2018 Çarşamba 22:24
14 İl Tam Gün Eğitime Geçti-İşte O İllerin Listesi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 yılı itibariyle 81 ilde tam gün eğitime geçmeyi hedefine doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

MEB kaynaklarından edinilen son dakika bilgilerine göre birçok İlde tam gün eğitime geçildiği öğrenildi. Tam gün eğitime geçilen İllerin listesi şu şekilde açıklandı:

Ardahan

Artvin

Bartın

Bayburt

Bolu

Bilecik

Burdur

Erzincan

Gümüşhane

Karaman

Kırıkkale

Nevşehir

Sinop

Tunceli

Yusuf Tekin'in Açıklaması

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, 2019'da ikili eğitime son verileceğini ve tam gün eğitime geçileceğini belirtti. Tekin açıklamasında tam gün eğitim ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tam gün eğitime geçeceğiz. Okullarımız, normal eğitim öğretim bittikten sonra derslik ihtiyacı olan, kurs açmak isteyen halk eğitim merkezlerimizin ortak kullanımına sunulacak. Halk eğitim merkezleri şu anda okullarımızdan sınırlı derecede yararlanıyor. Ancak okullarımızın halk eğitim merkezlerimizin kullanımına açılmasıyla birlikte halk eğitim merkezleri daha büyük bir rahatlığa kavuşacak. İnşallah 2019 yılında Türkiye'nin tamamında ikili eğitime son vermiş olacağız."

Kpsscafe.com.tr  | Ankara
Kaynak: Memurlar.net

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