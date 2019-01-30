12. Sınıf Öğrencisi Sude FİLİZ Ulusal Bilim Olimpiyatlarında Bronz Madalya Aldı

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) tarafından her yıl ortaöğretime yönelik olarak düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatları ve Ulusal Ortaokul Matematik Olimpiyatı’nın bu yıl 26.ncısı yapıldı. Geçen yıl ilk aşamayı geçerek ikinci aşamaya katılmaya hak kazanan İzmir Bilfen Fen Lisesi öğrencimiz Sude FİLİZ, yapılan ikinci aşama sınavlarında da büyük başarı göstererek bronz madalya almaya hak kazandı. FİLİZ, bu büyük başarısıyla TÜBİTAK’tan burs kazanırken aynı zamanda ÖSYM’den ek puan almış oldu.

TÜBİTAK tarafından iki aşamalı olarak beş ayrı dalda (Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik, Bilgisayar) düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlarının birinci aşama sınavlarına, Türkiye genelinde farklı okullardan binlerce öğrenci katıldı. Öğrencileri Temel Bilimlerde çalışmalar yapmaya özendirmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bu alanlarda gelişmelerini destekleyerek katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Ulusal Bilim Olimpiyatlarının birinci aşamasını geçen öğrenciler, daha sonra ikinci aşamaya katılmaya hak kazanırlar.

TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları Hakkında: Ulusal Bilim Olimpiyatları Birinci Aşama sınavına her ortaöğretim kurumu, okul yönetimince seçilen başarılı öğrenciler ile katılabilir. Birinci Aşama Sınavlarında genel değerlendirme sonunda başarılı görülen öğrenciler o yıl içinde yapılacak Yaz Okuluna ve ikinci aşama sınavlarına çağırılır. İkinci Aşama Sınavları sonucunda ulusal madalyalar belirlenir. İkinci Aşama Sınavlarında belli bir başarı düzeyi gösteren öğrenciler eğitim amacıyla düzenlenen Kış Okulu ve Uluslararası Bilim Olimpiyatları Takım Seçme Sınavlarına davet edilirler. Bu sınavlar sonucunda da Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil edecek olimpiyat ekipleri belirlenir.

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