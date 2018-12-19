100 Temel Eser Uygulaması Kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "100 Temel Eser" uygulamasının kaldırılmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk ve ortaöğretim öğrencileri için belirlenen "100 Temel Eser " uygulamasının sona erdirilmesine karar verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, "100 Temel Eser"le ilgili genelgeyi yürürlükten kaldırma kararı aldı.

Bahsi geçen kararda öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilerden gelen olumsuz geri bildirimler, olumsuz görüşneler ve konuyla alakalı akademik tespitler ile uygulamaya yönelik detaylı araştırma ve çalışmalar dikkate alındı.

Kararda çeviri eserlerin içeriğine yönelik problemler ile yayınevlerinin kamuoyunu yanıltıcı uygulamaları da etkili oldu.

Telif hakkı olmayan yayınevlerinin "100 Temel Eser"in baskısını yapması, Milli eğitim Bakanlığı (MEB)'in patentli logosu olmaksızın farklı tasarımlardaki "MEB Tavsiyeli 100 Temel Eser" logosunun kullanılması ve bu logoların listede olmayan eserlere de basılması kararın gerekçeleri arasında gösterildi.

Yayımlanan genelgenin yürürlükten kaldırılmasıyla öğrencilerin bir eser listesiyle sınırlı kalmadan, öğretmenlerin rehberliğinde, Anayasa'ya, yasalara ve milli eğitimin temel hedeflerine ters düşmeyecek, milli ve insani değerlere saygılı bütün eserlerden faydalandırılması amaçlanıyor.

"100 Temel Eser" uygulaması, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla çocukluk ve ilk gençlik dönemi edebiyatı eserleri esas alınarak 2005 yılında hayata geçirilmişti.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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