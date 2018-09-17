10 Adımda Anadolu Üniversitesi ile İkinci Üniversite

Hayallerini bir diploma ile sınırlandırmayan tüm öğrenci ya da mezunlara sınavsız ikinci bir bölüme kayıt şansı sunan Anadolu Üniversitesi, bu yıl da 11 Eylül 2018 ile 21 Eylül 2018 tarihleri arasında size en yakın Açıköğretim Bürolarında kayıt olanağı sunuyor.

İkinci Üniversite Nedir?

Öğrenci ya da mezunlara kariyerinde yükselme, merak edilen bölümde okuma fırsatı ve hayallerini gerçekleştirme şansı sunan öğrenim sistemine İkinci Üniversite denir.

2. Üniversiteye Kimler Başvurabilir?

Örgün eğitim / uzaktan eğitim yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından,

a) Meslek yüksekokullarında okuyan/mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar,

b) Lisans programlarında okuyan/mezun olanlar,

c) Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar (halen kayıtlı olanlar başvuru yapamazlar) ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan/mezun olanlar;

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans /lisans programlarından birine,

Herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesinin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün/uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesine başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler.

Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.

Üniversiteden Kimler Yararlanamaz?

Bir yükseköğretim programından mezun olamadan yükseköğretim programından ilişiği kesilen, herhangi bir örgün yükseköğretim programında kaydı bulunmayan veya açık öğretim programlarında okumakta olanlar yukarıda açıklanan 2. üniversite imkanlarından faydalanamazlar.

Askerlik Durumunu 2. Üniversiteyi Etkiler mi?

Bir örgün yükseköğretim programında okuyanlar veya bu programlardan mezun olanlardan, açıköğretimin bir programına kayıt yaptıranlar, askerlik işlemleri hariç, açıköğretimdeki tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

Açıköğretim programlarına kayıt yaptırdıktan sonra örgün öğretimden kaydını sildiren öğrenciler, bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla askerlik işlemleri dâhil tüm öğrencilik hizmetlerinden yararlanırlar.

Kredi Saydırma Olanağı Var mıdır?

Açıköğretim programlarına kaydolan örgün öğretim öğrencileri veya mezunları, örgün öğretimden açık öğretime ders transferi veya kredi saydırma işlemi yaptıramaz.

Yabancı Uyruklular veya KKTC’de yaşayanlar da 2. Üniversiteye Başvurabilir mi?

Uyruğundan biri T.C. olup yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından denklik belgesi alanlar başvurabilirler.

ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC'deki üniversitelerde okuyan öğrenciler de yukarıdaki olanaklardan aynen yararlanırlar.

2. Üniversiteden Mezun olunduğunda diplomada hangi ibare bulunur?

Mezun olunduğunda diplomada kayıt yaptırılan program/bölüm ve onun bağlı olduğu fakülte adı (Açıköğretim Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi) adı yazılmaktadır. İkinci Üniversite ibaresi geçmemektedir.

Ders çalışırken hangi öğrenme ortamlarını kullanabilirim?

GÜNCEL İÇERİK: eKampüs sisteminde sunulan tüm içerikler, güncel ders kitaplarına göre hazırlanmakta ve sadece dijital içerik (PDF, EPUB, HTML5) olarak sunulmaktadır. Dolayısıyla yenilenen kitaplara bağlı olarak tüm öğrenme ortamları güncellenmektedir.

eKampüs sisteminde sunulan tüm içerikler, güncel ders kitaplarına göre hazırlanmakta ve sadece dijital içerik (PDF, EPUB, HTML5) olarak sunulmaktadır. Dolayısıyla yenilenen kitaplara bağlı olarak tüm öğrenme ortamları güncellenmektedir. MOBİL ORTAM: Anadolu Mobil uygulaması ile öğrencilerimiz yeni eKampüs sisteminin sunulduğu uygulamayı da indirerek sisteme ulaşabilmektedir. Öğrenme ortamlarının hemen hemen tamamı, Anadolu Mobil uygulaması ile açılabilmektedir.

ÜNİTE BAZLI YAPI: Açık ve Uzaktan Öğrenme ortamlarında sistematik çalışmak, başarı ve aynı zamanda kalıcı öğrenme için oldukça önemlidir. Bu nedenle eöğrenme malzemelerinin çoğu haftalık çalışma düzenine uygun şekilde eKampüs sisteminde sunulmaktadır. Kitaplar tek bir bütün olarak sunulduğu gibi, ünitelere bölünmüş şekilde de verilmektedir. Benzer şekilde ünite anlatım videoları, 1 soru 1 cevap, özetler, yaprak testler, alıştırmalar ve ünite etkinlikleri de bu şekilde sunulmaktadır.

Açık ve Uzaktan Öğrenme ortamlarında sistematik çalışmak, başarı ve aynı zamanda kalıcı öğrenme için oldukça önemlidir. Bu nedenle eöğrenme malzemelerinin çoğu haftalık çalışma düzenine uygun şekilde eKampüs sisteminde sunulmaktadır. Kitaplar tek bir bütün olarak sunulduğu gibi, ünitelere bölünmüş şekilde de verilmektedir. Benzer şekilde ünite anlatım videoları, 1 soru 1 cevap, özetler, yaprak testler, alıştırmalar ve ünite etkinlikleri de bu şekilde sunulmaktadır. SESLİ KİTAP (MP3 | DAİSY): Açıköğretim Sistemi içerisinde özellikle engelli öğrencilerimiz için hazırlanan “Sesli Kitap”lar, dinleyerek çalışmaktan keyif alan tüm öğrencilerimiz tarafından da kullanılabilmektedir. Görme engelli öğrencilerimiz için kolay kullanım sağlayan “Daisy” biçimindeki kayıtların yanı sıra, herhangi bir cihazda çalışabilecek MP3 biçimindeki kayıtlar da sunulmaktadır. Sesli kitapların bir kısmı bilgisayar yazılımları ile üretilmekte iken birçoğu konu uzmanı ve seslendirme sanatçıları ile üretilmektedir.

Açıköğretim Sistemi içerisinde özellikle engelli öğrencilerimiz için hazırlanan “Sesli Kitap”lar, dinleyerek çalışmaktan keyif alan tüm öğrencilerimiz tarafından da kullanılabilmektedir. Görme engelli öğrencilerimiz için kolay kullanım sağlayan “Daisy” biçimindeki kayıtların yanı sıra, herhangi bir cihazda çalışabilecek MP3 biçimindeki kayıtlar da sunulmaktadır. Sesli kitapların bir kısmı bilgisayar yazılımları ile üretilmekte iken birçoğu konu uzmanı ve seslendirme sanatçıları ile üretilmektedir. ALIŞTIRMALAR (ÇEVRİMİÇİ): Her ünite için özel olarak hazırlanmış soru havuzları ile öğrencilerimiz ilgili ünite özelinde kendilerini sınayabilirler. Üniteye yönelik sorularla, isteyen öğrencilerimiz üniteye çalışmadan önce ne kadar bilgi sahibi olduklarını öğrenebilecekleri gibi, ünite sonrasında ne kadar başarılı olduklarını da anlayabileceklerdir. Çoktan seçmeli olarak sunulan alıştırma sonunda, doğru ve yanlış cevaplar gösterilerek 100 üzerinden alınan puan da öğrenilebilir.

Her ünite için özel olarak hazırlanmış soru havuzları ile öğrencilerimiz ilgili ünite özelinde kendilerini sınayabilirler. Üniteye yönelik sorularla, isteyen öğrencilerimiz üniteye çalışmadan önce ne kadar bilgi sahibi olduklarını öğrenebilecekleri gibi, ünite sonrasında ne kadar başarılı olduklarını da anlayabileceklerdir. Çoktan seçmeli olarak sunulan alıştırma sonunda, doğru ve yanlış cevaplar gösterilerek 100 üzerinden alınan puan da öğrenilebilir. CANLI DERS: Canlı ders ile öğrencilerimize sesli, görüntülü, eş zamanlı danışmanlık ve konu anlatım hizmeti verilmektedir. Öğrenciler konu anlatımlarını dinleyebilir ve eş zamanlı sorular sorarak dersin öğretim elemanından canlı olarak yanıt alabilirler. Ders hizmeti ile sınav öncesinde soru-cevap dersleri de sunulmaktadır. Eşzamanlı canlı derse katılamayan öğrenciler için derslerin görüntüleri kaydedilerek haftalık olarak yayınlanır.

Canlı ders ile öğrencilerimize sesli, görüntülü, eş zamanlı danışmanlık ve konu anlatım hizmeti verilmektedir. Öğrenciler konu anlatımlarını dinleyebilir ve eş zamanlı sorular sorarak dersin öğretim elemanından canlı olarak yanıt alabilirler. Ders hizmeti ile sınav öncesinde soru-cevap dersleri de sunulmaktadır. Eşzamanlı canlı derse katılamayan öğrenciler için derslerin görüntüleri kaydedilerek haftalık olarak yayınlanır. ÜNİTE ANLATIM VİDEOSU: Konu uzmanları tarafından hazırlanan ünite sunumları, daha kolay bir şekilde kullanılabilmesi için video olarak yayınlanmaktadır. Böylece çok daha fazla ortamda, zahmetsizce ünite anlatımları izlenebilir. Konu içeriğine bağlı olarak bu videolar iki ya da üç parça olarak yer almaktadır.

ÜNİTE ÖZETİ (PDF) VE SESLİ ÖZET: 2016 yılından itibaren üretilmeye başlanan ünite özetleri, PDF biçiminde öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Bu özetler, üniteyi etkili bir şekilde tanıyabilmek için kullanılabileceği gibi, kısıtlı süreye sahip öğrenciler tarafından da okunabilmektedir. Hazırlanan ünite özetleri ile birlikte bu özetlerin seslendirilmiş biçimleri de MP3 olarak sunulmaktadır. İsteyen öğrencilerimiz okuyarak, isteyenler ise dinleyerek ünite özetlerini değerlendirebilir.

2016 yılından itibaren üretilmeye başlanan ünite özetleri, PDF biçiminde öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Bu özetler, üniteyi etkili bir şekilde tanıyabilmek için kullanılabileceği gibi, kısıtlı süreye sahip öğrenciler tarafından da okunabilmektedir. Hazırlanan ünite özetleri ile birlikte bu özetlerin seslendirilmiş biçimleri de MP3 olarak sunulmaktadır. İsteyen öğrencilerimiz okuyarak, isteyenler ise dinleyerek ünite özetlerini değerlendirebilir. YAPRAK TEST (PDF): Yine 2016 yılından itibaren üretilen yaprak testler kolayca yazdırılabilecek PDF biçiminde sunulmaktadır. Ünite bazında çoktan seçmeli sorulardan oluşan yaprak testlerde soruların cevapları da sunulmaktadır. Özellikle basılı ortamlarda test çözme alışkanlığına sahip öğrencilerimiz konuyu pekiştirmek veya durumunu test etmek amaçlı olarak da yaprak testlerden yararlanabilir.

Yine 2016 yılından itibaren üretilen yaprak testler kolayca yazdırılabilecek PDF biçiminde sunulmaktadır. Ünite bazında çoktan seçmeli sorulardan oluşan yaprak testlerde soruların cevapları da sunulmaktadır. Özellikle basılı ortamlarda test çözme alışkanlığına sahip öğrencilerimiz konuyu pekiştirmek veya durumunu test etmek amaçlı olarak da yaprak testlerden yararlanabilir. DENEME SINAVLARI (ÇEVRİMİÇİ VE PDF): Ara sınav ve dönem sonu sınav kapsamlarına yönelik olarak hazırlanan deneme sınavları hem çevrimiçi, hem de yazdırılabilir PDF olarak sunulmaktadır. Öğrencilerimiz sınavlardan önce durumlarını görebilmek adına deneme sınavlarını kullanabilirler. Deneme sınavlarının PDF olarak sunulması, basılı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz için bir seçenektir. Diğer taraftan çevrimiçi ortamda çözülen sınavların sonuç ve dönütleri de sunulmaktadır.

Ara sınav ve dönem sonu sınav kapsamlarına yönelik olarak hazırlanan deneme sınavları hem çevrimiçi, hem de yazdırılabilir PDF olarak sunulmaktadır. Öğrencilerimiz sınavlardan önce durumlarını görebilmek adına deneme sınavlarını kullanabilirler. Deneme sınavlarının PDF olarak sunulması, basılı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz için bir seçenektir. Diğer taraftan çevrimiçi ortamda çözülen sınavların sonuç ve dönütleri de sunulmaktadır. ÇIKMIŞ SINAV SORULARI (PDF): Çıkmış sınav soruları, derse ait önceki yıllarda yapılmış olan ara sınav, dönem sonu sınavı ve tek ders sınavlarını kapsamaktadır. PDF biçiminde sunulan sorular, cevapları ile birlikte sunulmaktadır. Daha önce farklı bir site üzerinden ders kodu ve oturum kodlarına göre sunulan sorular, her ders altında düzenli bir şekilde yer almaktadır.

2. Üniversitede Hangi bölümlere başvurabilirim?

Okuduğunuz ya da mezun olduğunuz bölümle aynı olmamak koşuluyla şu bölümlere başvuru yapılabilmektedir:

Açıköğretim Fakültesi (Önlisans)

Açıköğretim Fakültesi (Lisans)

İktisat Fakültesi (Lisans)

İşletme Fakültesi (Lisans)

* Bu programlarda uygulama dersi (Klavye Öğretimi) bulunmaktadır.

** Bu programlarda zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır.

*** Bu programda isteğe bağlı staj uygulaması bulunmaktadır.

**** Özel koşullu olan programlar.

***** Programın öğretim dili Arapçadır.

****** Programın öğretim dili İngilizcedir.

2.Üniversite Başvuruları Ne Zaman?

Adaylar, http://aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.

Kaynaklar; Öğr. Gör. Seda Akpınar Şenyuva - aof.anadolu.edu.tr

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