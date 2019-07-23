1 Milyon Çocuk Kitapla Buluşacak

Kitaptan yoksun dünyaya gelen çocuklar için Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından hayata geçirilen sosyal girişimcilik projesi 1 Milyon Kitap, doğduğu anda bebeklerin, zihinsel gelişimlerini destekleyecek kitaplarla buluşmasını hedefliyor. Çocukları geleceğe hazırlamak, beyin ve zihinsel gelişimlerini desteklemek için özellikle ilk 36 ayda yapılması gereken en temel uğraşın kitap okumak olduğunu belirten Selçuk Şirin; “Ne yazık ki Türkiye’de 1 milyon evde ya hiç kitap yok ya da çocukların okuyabileceği bir kitap bulunmuyor. Oysa ki çocukların zihinsel gelişimi ve okula daha iyi hazırlanmaları için ebeveynler olarak yapmamız gereken en temel uğraş onlara kitap okumak. 1 Milyon Kitap uzun yıllardır hayalini kurduğum bir proje. Kitaptan yoksun doğan 1 milyon çocuğun geleceğini şekillendirecek. Nasıl bir eve doğdukları, maddi olanakları veya sosyal yapıları ne olursa olsun, çocuklar okula daha hazır bir şekilde başlayacak. En azından bugünden itibaren Türkiye’de doğan çocuklar, yarına çok daha iyi bir şekilde hazırlanmış olacak.” diyor.

BEYİN GELİŞİMİNİN YÜZDE 90’I İLK 36 AYDA BİTİYOR!

Beyin gelişimi için en kritik dönemin ilk üç yıl olduğunu belirten Selçuk Şirin; “Beyin bu dönemde yüzde 90 oranında gelişimini tamamlar. Türkiye eğer eğitimde içinde bulunduğu çıkmazı aşmak istiyorsa işe doğumdan başlamalı. Çocukların beyninin en hızlı değiştiği okulöncesi döneme özel olarak yatırım yapmalı. Eğer erken yaş döneminde çocuklarımıza ihtiyaç duydukları desteği sunmazsak çok kritik bir fırsatı tepmiş oluruz. Çocuğunuz için yapacağınız en kıymetli yatırım bu ilk 36 ayda çocuklarla kitaplar üzerinden kuracağınız diyalog. Bu yüzden 1 Milyon Kitap projesini herkesin sahiplenmesini diliyoruz” dedi.

1 Mİlyon Kİtap Projesİ nasıl İşleyecek?

1 Milyon Kitap, bir sosyal girişimcilik projesi olarak hayata geçiyor. Bu amaçla yalnızca bu projeye özel olarak geliştirilen 6 kitaplık set, sadece 1milyonkitap.com üzerinden satışa sunulacak. Satılan her bir set karşılığında ücretsiz bir set kitap da ihtiyaç sahibi bir aileye gönderilecek. 1milyonkitap.com üzerinden yapılan satışlardan ise telif ya da herhangi bir kalemde gelir elde edilmeyecek.

Türkiye’de geçen yılın verilerine göre 1 milyon 300 bin çocuk dünyaya geldi. Bu çocukların yalnızca 300 bini doğar doğmaz kitapla tanışabiliyor. Geriye kalan 1 milyon çocuk kitaptan yoksun olarak doğuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre okul çağında çocuğu olan ailelerin bile yarısından çoğunun evinde toplam kitap sayısı 25’i bulmuyor.