Zengin koca bulma okulu açtı !

32 yaşındaki İsveçli blogger Anna Bey, kadınlara yüksek sosyete yaşamı ve zengin eş bulma konusunda tavsiyeler veriyordu.

Anna Bey popülerliğinin artmasının ardından bundan para kazanabileceğini fark etti.

Bey, School of Affluence'ı (Zenginlik Okulu) kurdu ve eğitmenlik yapmaya başladı.

Anna Bey, yüksek sosyetede kabul edilmek için değişmek zorunda kaldığını söydi.

Bey, bu uğurda estetik operasyonlar yaptırdığını da açıklamaktan kaçınmadı.

Online eğitimler için kişi başı yaklaşık 200 dolar alan Bey, kadınlara 'zengin erkek' bulmak konusunda ipuçları veriyor.

Sosyal medya kanalında da paylaşımlarda bulunan ve popülerliği artan Bey, The Times ve The Week gibi pek çok dergiye kapak oldu.

Bey dergilerde yaptığı açıklamalarda da tepki çektiğini ifade etti.

Bey, "Erkekler kadınları cinsel objesi olarak gördüğü sürece, kadınların da erkekleri 'cüzdan'dan ibaret görmesi normal" şeklindeki sözleriyle, tepkileri umursamadığını söyledi.

Bey, zengin koca bulmak için 5 ipucunu da verdi:

Asla işini sormayın Kesinlikle servetini sormayın Zorla etkilemeye çalışmayın Maddi durumunuzdan bahsetmeyin İlk görüşmede, tanıştığınızdan duyduğunuz memnuniyeti söylemeyin.

Anna Bey, sıradışı işi ve açıklamalarıyla çok konuşulmaya başladı.

Sosyal medyadan olumsuz tepkiler de aldı, destekleyici tepkilerde.

Anna Bey, durumundan memnun olduğunu dile getirdi.

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