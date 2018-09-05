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Zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar, Maliye Bakanlığı'na Doğru Harekete Geçtiler!..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Hayvan Üreticileri ve Besiciler Birliği üyeleri bir araya gelerek, arpa ve yeme gelen zamları protesto etmek maksadıyla Tarım Bakanlığı önünde eylem yaptı. Sloganlar atarak Tarım Bakanlığı'nın binasına girmeye çalışan eylemcilere polis müdahele etti. Eylemciler polise karşılık verdi. Tarım Bakanı Erkut Şahali ile yaptıkları görüşmeden tatmin edici sonuçlar elde edemeyen eylemciler, bu kez de Maliye Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti.

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Zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar, Maliye Bakanlığı'na Doğru Harekete Geçtiler!..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Hayvan Üreticileri ve Besiciler Birliği üyeleri bir araya gelerek, arpa ve yeme gelen zamları protesto etmek maksadıyla Tarım Bakanlığı önünde eylem yaptı. Sloganlar atarak Tarım Bakanlığı'nın binasına girmeye çalışan eylemcilere polis müdahele etti. Eylemciler polise karşılık verdi. Tarım Bakanı Erkut Şahali ile yaptıkları görüşmeden tatmin edici sonuçlar elde edemeyen eylemciler, bu kez de Maliye Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 15:56
Zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı’nı bastılar, Maliye Bakanlığı'na Doğru Harekete Geçtiler!..

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Hayvan Üreticileri ve Besiciler Birliği üyeleri bir araya gelerek, arpa ve yeme gelen zamları protesto etmek maksadıyla Tarım Bakanlığı önünde eylem yaptı. Sloganlar atarak Tarım Bakanlığı'nın binasına girmeye çalışan eylemcilere polis müdahele etti. Eylemciler polise karşılık verdi. Tarım Bakanı Erkut Şahali ile yaptıkları görüşmeden tatmin edici sonuçlar elde edemeyen eylemciler, bu kez de Maliye Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti.

Hayvan Üreticileri ve Besiciler Birliği üyeleri, arpa ve yeme gelen zamları protesto etmek için Lefkoşa'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı'nın binası önünde buluştu. Katırlarla ve traktörlerle gelen birlik üyesi eylemciler, 'Bakan istifa' ve 'Açız' sloganları attı, bir süre sonra da kalabalık, bakanlık binasının içine girmeye çalıştı.

Bina girişinde polisler eylemcilere müdahale etti. Eylemciler de polise karşılık verince arbede yaşandı. Eylemciler, taş ve sopalarla binanın bazı camlarını ve çerçevelerini kırdı.

cam

KKTC Tarım Bakanı Erkut Şahali, eylemcilerle görüşmek için dışarı çıktı. Bakan Şahali, eylemcilerle yaptığı konuşmada, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle ülkede ekonomik kriz yaşandığını ifade ederek yaptıkları eylemde haklı olduklarını dile getirdi. Bakan Şahali, “Bu devlet, dayanabileceği yere kadar dayandı. Arpanın fiyatını değiştiremedik” dedi. Hep birlikte ekonomik çıkmazdan kurtulacaklarını kaydeden Bakan Şahali, “Biz elimizden geleni yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Bakanla yaptıkları konuşmadan tatmin olmadıklarını belirten eylemciler, istifa sloganları atarak Maliye Bakanlığı'na doğru yürüyüşe geçti.

yuruyus

Kaynaklar ; Demirören Haber Ajansı

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