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Yunanistan'da Din Görevlileri Devlet Memurluğundan Çıkarıldı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Yunan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu İeronomios, hükümetin planladığı Anayasa değişikliği tartışmaları kapsamında bir görüşme yaptı. Görüşme sonunda 15 maddelik bir liste üzerinde mutabakat sağlandığı açıklandı.

Yunanistan'da Din Görevlileri Devlet Memurluğundan Çıkarıldı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Yunan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu İeronomios, hükümetin planladığı Anayasa değişikliği tartışmaları kapsamında bir görüşme yaptı. Görüşme sonunda 15 maddelik bir liste üzerinde mutabakat sağlandığı açıklandı.

08 Kasım 2018 Perşembe 11:14
Yunanistan'da Din Görevlileri Devlet Memurluğundan Çıkarıldı

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Yunan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu İeronomios, hükümetin planladığı Anayasa değişikliği tartışmaları kapsamında bir görüşme yaptı. Görüşme sonunda 15 maddelik bir liste üzerinde mutabakat sağlandığı açıklandı.

Görüşme sonrasında basın açıklaması düzenleyen Çipras Din Görevlilerin devlet memurluğundan çıkarılacağını açıkladı.

Çipras, rahiplerin bundan sonra devlet memuru olmaktan çıkarılmasını planladıklarını söyleyerek, din görevlilerinin maaşları miktarındaki ödeneğin her yıl Kiliseye bağlı bir fona aktarılacağını ifade etti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.11.2018 14:30
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