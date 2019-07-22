Yunanistan o adayı işgale hazırlanıyor

18 adamızı önce yerleşime açıp sonra silahlandıran Yunanistan aynı yöntemle stratejik öneme sahip Küçük Çuha Adası'nı da işgale hazırlanıyor. Adaya yerleşeceklere ev, arsa ve para veriliyor. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri, emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, yerleşime dikkat çekerek "Bundan sonraki aşamada, diğer adalarımızda yaptığı gibi Küçük Çuha Adası'na da asker ve silah yerleştirerek, adayı işgal etmeye çalışacak" dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, Türkiye ile Ege Denizi ve Doğu Akdeniz üzerinden sık sık karşıya gelen Yunanistan, bir ada için daha harekete geçti. Yunanistan, Ege Denizi'nde 19'uncu adamızı da sessiz sedasız işgale hazırlanıyor.

ÖNCE YERLEŞİME SONRA TURİZME AÇILDI

Küçük Çuha Adası'nın kuzeyine ve orta kısımlarına konut inşa eden Yunanistan, adayı turizme de açtı. 40 kişinin yaşadığı adaya Belediye Başkanı olarak atanan Andreas Çarçalakis'in mazbatası yok. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri, emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, "Girit Adası'nın kuzeybatısında bulunan Küçük Çuha Adası yüzlerce yıldır Türk toprağı olup Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Yunanistan, Türkiye'ye ait adayı 2004'te yerleşime açtı" dedi.

"ADAYI İŞGAL ETMEYE ÇALIŞACAK"

Girit Adası'nın, Venedik ile yapılan 24 yıllık zorlu bir savaştan sonra Sultan IV. Mehmet döneminde 1669 yılında fethedildiğini, bu ada ile birlikte adanın etrafındaki Küçük Çuha ve Gavdos Adası dahil toplam 14 ada, adacık ve kayalıkların da Osmanlı Devleti'nin egemenliğine girdiğini belirten Ümit Yalım, şunları söyledi:

"Yunanistan, adaya yerleşeceklere ev, arsa ve ayda 500 avro maaş vaat ederek ada nüfusunu artırmaya çalışıyor. Yunanistan, bundan sonraki aşamada, diğer adalarımızda yaptığı gibi Küçük Çuha Adası'na da asker ve silah yerleştirerek, adayı işgal etmeye çalışacak."

ADANIN ÖNEMİ

Ümit Yalım, Küçük Çuha Adası'nın, Ege Denizi'nden Akdeniz'e geçişi sağlayan Kitira Geçidi'ni kontrol eden, stratejik öneme sahip bir ada olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri:

"Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası'nı işgal etmesi halinde Kitira Geçidi'nin kontrolü tamamen bu ülkeye geçecek ve Türk gemilerinin Ege'den Akdeniz'e geçişleri önemli ölçüde zorlaşacak ve engellenecektir. Yunanistan'ın işgal hazırlığını engellemek için; Bakanlar Kurulu tarafından diplomatik ve siyasi ve işgali önleyici askeri tedbirler alması için TSK'ya direktif verilmeli. Adada Türk Deniz Üssü kurularak Kitira Geçidi kontrol altında tutulmalıdır. Bütün bu uyarılara rağmen Yunanistan önümüzdeki aylarda adayı işgal ederse, bazı yetkililer işgalden hukuken ve kanunen sorumlu olacaktır."

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Sözcü