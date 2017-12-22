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Yunanistan'ın Başkenti Atina'da Mahkeme Binası Yakınında Patlama (İlk Görüntüler Geldi)

Son dakika haberi: Yunanistan'ın başkenti Atina'da mahkeme binasının yakınında patlama meydana geldiği belirtildi. Bölgeden patlama sonrası ilk bilgiler ve görüntüler geldi.

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Yunanistan'ın Başkenti Atina'da Mahkeme Binası Yakınında Patlama (İlk Görüntüler Geldi)

Son dakika haberi: Yunanistan'ın başkenti Atina'da mahkeme binasının yakınında patlama meydana geldiği belirtildi. Bölgeden patlama sonrası ilk bilgiler ve görüntüler geldi.

22 Aralık 2017 Cuma 10:20
Yunanistan'ın Başkenti Atina'da Mahkeme Binası Yakınında Patlama (İlk Görüntüler Geldi)

Son dakika haberi Yunanistan'dan geldi. Alınan son bilgilere göre Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir mahkeme binası yakınında patlama olduğu belirtildi.

Atina'da bir mahkeme binası yakınlarında patlama meydana geldiği alıan son dakika bilgileri arasında olurken patlamanın küçük çapta tahribata neden olduğu bildirildi. A Haber'de yeralan habere göre bir Yunan polisi tarafından patlama ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada patlamadan önce 2 Yunan medya kuruluşuna uyarı çağrısında bulunulduğu belirtildi..

Mahkeme salonuna yakın yerde meydana geldiği öğrenilen patlamada yaralı olup olmadığı henüz bilinmezken, olay yerine gelen polis ekipleri, mahkeme binası yakınlarında patlayıcı madde bulunan bir torba buldu.

Yunan polisinin olayı araştırdığı belirtilirken, bölgedeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı ifade edildi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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