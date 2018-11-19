Yunan taraftar tribünde Türk Bayrağı yaktı!

Yunanistan'da taraftarlar büyük bir skandala imza atarak yalnızca Türkiye'nin değil tüm dünyanın tepkisini çektiler. Yunanistan'ın Estonya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde bir Yunan taraftar, tribünlerde Türk bayrağı yaktı.

Yunanistan ile Estonya UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde karşılaştı. Estonya'nın Yunanistan'ı 1-0 mmağlup ettiği maçta Yunan taraftarlar büyük bir skandala imza attı.

Ellerinde Yunan bayrağı ile takımlarını desteklemeye gelen taraftarlar Türk bayrağını ateşe verdi. Bu esnada hiçbir güvenlik görevlisinin olaya müdahale etmemesi de dikkat çekti.

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