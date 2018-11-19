Yunan taraftar tribünde Türk Bayrağı yaktı!

Yunanistan'da taraftarlar büyük bir skandala imza atarak yalnızca Türkiye'nin değil tüm dünyanın tepkisini çektiler. Yunanistan'ın Estonya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde bir Yunan taraftar, tribünlerde Türk bayrağı yaktı.
Yunanistan ile Estonya UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde karşılaştı. Estonya'nın Yunanistan'ı 1-0 mmağlup ettiği maçta Yunan taraftarlar büyük bir skandala imza attı.
Ellerinde Yunan bayrağı ile takımlarını desteklemeye gelen taraftarlar Türk bayrağını ateşe verdi. Bu esnada hiçbir güvenlik görevlisinin olaya müdahale etmemesi de dikkat çekti.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
şerefsiz piç.Allahta senin ellerini yaksın kurutsun . Yapmurlu havada bi yudum suya muhtaç gebertsin .
Allah a havale olun siz lan soylenicek sozde bulamiyorum ki ulan o bayrak icin kac sehit verdik bu vatn icin kac ana kac sevgili kac es kac cocuk kac hala kac teyze kac dayi kac amca kac anne anne baba annenin cani yandi serefsizler topunuzun canı cehenneme
Kolay değil tabi denize dokulmeyi hazmetmek. Tekrar dökülmek istiyolarsa demekki . Kaşınıyorlar belliki
Yaraları var yaraları ecdadımız onlara 1453 te 1915 te 1918 te geçmeyen yara açtı akılları sıra bir bok yiyorlar edep lazim insana asıl kan lazım bunlar onlarda yok kansız şerefsiz bunlar adi bunlar dinsiz bunlar cani bunlar çakal türküm turklugumle gurur duyuyorum ne mutlu türküm diyene
Yunanlılar yanarken iyi oldu diyenlere.! Bizimkiler hepimiz yunanız diye cevap veriyodu.!
Şeref yoksunu köpekler...
Ah azıcık yürekleri olsada Bir Türkün yanında yapmaya çalışsalar bunu...Kansız itler.
Saygısızlar