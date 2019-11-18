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Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim'i Çöpe Attı!

Norveç'te "Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun" isimli aşırı sağcı grubun gösterisi skandal görüntülere sahne oldu. Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen İslam düşmanı gruba polis engel olunca, grubun lideri iki adet Kur'an-ı Kerim'i çöpe attı.

Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim'i Çöpe Attı!

Norveç'te "Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun" isimli aşırı sağcı grubun gösterisi skandal görüntülere sahne oldu. Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen İslam düşmanı gruba polis engel olunca, grubun lideri iki adet Kur'an-ı Kerim'i çöpe attı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 10:24
Yüce Kitabımız Kuran-ı Kerim'i Çöpe Attı!

İslam karşıtı gösterilerle gündeme gelen İskandinav ülkesi Norveç'te büyük bir skandal daha yaşandı. "Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun (SION)" isimli aşırı sağcı grup, gösterisinde Kur'an-ı Kerim üzerinden provokasyon yapmaya çalıştı.

KUR'AN-I KERİM'İ ÇÖPE ATTILAR

Norveç devlet televizyonu NRK'nin haberine göre, göçmenlerin yoğun yaşadığı Kristiansand kentinde gösteri yapan grup, Kur'an-ı Kerim yakmak istedi. Polisin buna izin vermemesi üzerine grubun lideri Arne Tumyr, iki adet Kur'an-ı Kerim'i çöpe attı.

Norveçli aktivist ve Müslümanlardan oluşan 500 kişilik başka bir grup da Tumyr'e tepki gösterdi. Kristiansand polisinden yapılan açıklamada, aşırı sağcı grubun gösterisine son verildiği ve 5 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

"IRKÇI VE İSLAM DÜŞMANI İSTEMİYORUZ"

Aktivist ve Müslümanlardan oluşan grup ise polise tepki göstererek, "Sokaklarımızda ırkçı ve İslam düşmanı istemiyoruz" şeklinde sloganlar attı.

İSLAM'IN YASAKLANMASINI İSTEMİŞLERDİ

Haziran ayında da Norveç'in başkenti Oslo'ya 45 kilometre uzaklıktaki Müslümanların yoğun yaşadığı Drammen kasabasında bir gösteri yapan aşırı sağcı grup, Norveç'te İslam'ın yasaklanmasını istemişti. Grubun yöneticisi Anna Braten burada yaptığı konuşmada, Norveç'te İslam'ın yeri olmadığını ve Kur'an-ı Kerim'lerin toptan yok edilmesi gerektiğini savunmuştu.

MÜSLÜMANLARA KÜFÜR ETMİŞLERDİ

Mayıs ayında Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön Hareketi Lideri Rasmus Paludan'ın, Müslümanların yoğun yaşadığı bir semtte Kur'an-ı Kerim yakıp Müslümanlara küfür etmesi büyük tepki çekmişti.

Haziranda da Finlandiya'da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi Başkanı Marco de Wit, Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere atarak, provokasyon yapmaya çalışmıştı.

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