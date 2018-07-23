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Yolsuzlukla Suçlanan Milletvekili İntihar Etti!..

Asya'nın en güçlü ülkelerinden olan Güney Kore’de dürüst ve yenilikçi politikalarıyla tanınan milletvekili Ro Ho-çan, hakkında çıkan yolsuzluk haberleri ve iddiaları nedeniyle intihar etti.

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Yolsuzlukla Suçlanan Milletvekili İntihar Etti!..

Asya'nın en güçlü ülkelerinden olan Güney Kore’de dürüst ve yenilikçi politikalarıyla tanınan milletvekili Ro Ho-çan, hakkında çıkan yolsuzluk haberleri ve iddiaları nedeniyle intihar etti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 13:40
Yolsuzlukla Suçlanan Milletvekili İntihar Etti!..

Asya'nın en güçlü ülkelerinden olan Güney Kore’de dürüst ve yenilikçi politikalarıyla tanınan milletvekili Ro Ho-çan, hakkında çıkan yolsuzluk haberleri ve iddiaları nedeniyle intihar etti.

Ro’nun, sanal ortamda ülke siyasetinin önde gelen isimlerine yönelik kamuoyu oluşturarak manipülasyon yapılmasıyla ilgili skandalın odağındaki, ‘Druking’ mahlasıyla tanınan blog yazarının yardımcısından yaklaşık 44 bin dolar para aldığı iddia edilmişti.

Milletvekili, arkasında bıraktığı notta, parayı aldığını kabul ederken yasadışı siyasi faaliyet için kullanmadığını belirtti.

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