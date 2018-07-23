Yolsuzlukla Suçlanan Milletvekili İntihar Etti!..

Asya'nın en güçlü ülkelerinden olan Güney Kore’de dürüst ve yenilikçi politikalarıyla tanınan milletvekili Ro Ho-çan, hakkında çıkan yolsuzluk haberleri ve iddiaları nedeniyle intihar etti.