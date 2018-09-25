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Yolsuzluk yapanların mal varlıkları, emeklilere dağıtılacak

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, yolsuzluk yapan kişilerin el konulan maddi varlıklarının Rusya Emeklilik Fonu'na devrini öngören yasa tasarısı hazırladı. Yasa tasarısı ikinci oylamada kabul edilerek yürürlüğe girdi.

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Yolsuzluk yapanların mal varlıkları, emeklilere dağıtılacak

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, yolsuzluk yapan kişilerin el konulan maddi varlıklarının Rusya Emeklilik Fonu'na devrini öngören yasa tasarısı hazırladı. Yasa tasarısı ikinci oylamada kabul edilerek yürürlüğe girdi.

25 Eylül 2018 Salı 16:30
Yolsuzluk yapanların mal varlıkları, emeklilere dağıtılacak

Yeni yasayla birlikte yolsuzlukla mücadele çerçevesinde elde edilen ve yolsuzluk ihlalleri sonucunda el konulan varlıkların satışından kazanılan maddi kaynaklar, 2019 yılı Ocak ayından itibaren Rusya Emeklilik Fonu'nun gelir hanesine kaydedilecek.

Bu, iktidardaki Birleşik Rusya Partisi'nin emeklilik yaşının yükseltilmesi karşıtı protestolar başladığında önerdiği önlemlerden biri olarak seçim beyannamelerinde yer aldı.

Yasa tasarısını hazırlayan isimlerden Andrey İsayev, federal hazinenin hesaplamalarına göre 2019 ile 2024 yıllarında hak kazanılan emekliliklere aktarılabilecek miktarın 1.8 milyar ruble olduğunu ifade ederek, 2018 yılında fonun bütçesinin 7.35 trilyon ruble olduğunu hatırlattı.

İsayev, yolsuzluğa karışan isimlerden elde edilen kaynakların sosyal sorunların çözümü için kullanılmasının önemli olduğuna vurgu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet tarafından yöneltilen emeklilik yaşının kadınlar için 8, erkekler içinse 5 yıl arttırılması yönündeki reform teklifine dair hafifletme talimatı vermiş ve takipçisi olacağını söylemişti.

Tartışmalı reform teklifinde kadınların emeklilik yaşının 55'ten 63'e, erkeklerin emeklilik yaşının da 60'tan 65'e çıkarılması öngörülüyordu.

Kaynaklar; Sputnik

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Son Güncelleme: 25.09.2018 16:54
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yolsuzluk yapanların mal varlıkları emeklilere dağıtılacak
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Azel 28 dakika önce

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