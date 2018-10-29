Yolcu Uçağı Denize Düştü!

Endonezya’da, 188 yolcunun bulunduğu yolcu uçağının denize düştüğü bilgisi son dakika koduyla haber ajanslarına geçildi. Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS), Lion Havayollarına ait Boeing 737 MAX 8 tipi yolcu uçağının, başkent Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere kalkış yaptıktan bir süre sonra denize düştüğünü bildirdi.

Yerel saate göre 06:20’de havalanan uçağın 13 dakika sonra 06:33'te radar bağlantısı kesildi. Uçağın düştüğü bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı tarafından da, uçakta 181'i yolcu ve 7'si mürettebat olmak üzere toplam 188 kişinin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Lion Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Edward Sirait, uçağın düşmesiyle ilgili "Şu anda herhangi bir açıklama yapamayız. Bütün bilgileri ve verileri toplamaya çalışıyoruz" açıklaması yaptı.

UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDI

Endonezya’da, içinde 181 yolcu ile 7 mürettebat bulunan ve kalkıştan kısa süre sonra denize düşen yolcu uçağının enkazına ulaşıldı.

ENDONEZYA'DA DAHA ÖNCE DE YOLCU UÇAĞI DÜŞMÜŞTÜ

Endonezya’da en son 2014 yılında yaşanan uçak kazasında; Airbus 320 tipi uçak Surabaya’dan Singapur’a gitmek için havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, kazada 162 kişi yaşamını yitirmişti.

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