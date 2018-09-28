yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Pohnpei Adası'ndan havalanıp Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'ye doğru yol alan Air Niugini'ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Mikronezya'nın Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı yakınında henüz belirlenemeyen bir sebeple denizin kıyıya yakın kısmına iniş yaptı.

Batı Pasifik Okyanusu ülkesi Mikronezya Federal Devletleri'nin Pohnpei Adası’ndan Papua Yeni Gine’nin (PNG) başkenti Port Moresby'ye giderken Chuuk bölgesindeki Weno havalimanı yakınında denize inen uçaktaki yolcuların tamamı kurtarıldı.

Radyo Yeni Zelanda'nın, Mikronezya Federal Devletleri polisindem alığı bilgilere göre aktardığı haberde, Pohnpei Adası'ndan havalanıp Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'ye doğru giden Air Niugini'ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, Mikronezya'nın Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı yakınında henüz bilinemeyen bir nedenle deniz girintisine indi.

BÜTÜN YOLCULAR KURTARILDI

PNG'ye ait Air Niugini uçağındaki yolcu sayısı henüz bilinmiyor fakat batmak üzere olan uçağın etrafında toplanan botlarla yolcuların tamamınının kurtarıldığı açıklandı.

Acil toplantı halinde olduğu bildirilen Air Niugini'den olayla henüz bir açıklama yapılmadı.

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