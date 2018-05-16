Yeni Skandal: Bir Ülke Daha Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşıdı

Kudüs'te bir skandal daha yaşandı. ABD'nin ardından bir ülke daha büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacakları kararını almıştı. Bu açıklama sonrasında geçtiğimiz gün beklenen oldu ve elçilik Kudüs'e taşındı. Skandal karar uygulanırken Gazze'de de İsrail terörü yaşandı ve yüzlerce kişi İsrail askerleri tarafından şehit edildi. Yaşanan bu skandalın ardından Guatemala'nın da , Tel Aviv'de bulunan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldığı belirtildi. Ülkenin ABD'den yüklü miktarda yardım alması ve Devlet Başkanı Jimmy Morales hakkındaki yolsuzluk iddialarının, Büyükelçiliği taşıma için etkili olduğu belirtiliyor.

Uluslararası toplumun büyük çoğunluğunun, itiraz ve sert eleştirilerine rağmen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasından sonra bu yönde bir adım da Guatemala adlı ülkeden geldi.

DEVLET BAŞKANI KUDÜS'TE

Guatemala Devlet Başkanı Morales, Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliklerinin Kudüs'e taşınması işlemlerinin tamamlanmasının ardından büyükelçiliğin açılışı için bugün İsrail'e gitti.

Morales'in bu tartışmalı adımı atmasında, Guatemala'nın ABD'den önemli miktarda mali yardım almasının yanı sıra hakkındaki yolsuzluk iddialarına karşı "ABD tehdidinin" etkili olduğu yorumları yapılıyor.

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