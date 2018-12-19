Yasa Onaylandı: Almanya 50 Bin İşçi Alacak

Almanya'da Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği (AB) dışından işçi alımını öngören tasarıyı onayladı. Başvuru için belirli periyodlarda vize, şu anki şartlarda üniversite diploması istenirken, daha profesyonel konumlar için ise Almanca bilgisi şartı aranıyor.

Almanya'da bakanlar kurulu, AB dışından yabancı işçi alımına olanak tanıyan kanunu onayladı.

Yeni kanun ile birlikte Almanya, hemşirelik, hasta ve yaşlı bakıcı, inşaat, metal, IT gibi toplam 61 branşta yabancı işçi alacak. Yasaya göre, meslek diploması bulunanlar, herhangi bir iş sözleşmesi olmadan da iş aramak için belirli bir süreliğine Almanya’ya gelebilecek.

İŞ ARAMAK İÇİN 6 AY KALINABİLECEK

Almanya’ya gelmeden önce bir iş sözleşmesi imzalanması durumunda, vasıflı eleman Almanya’ya gelip hemen çalışabilecek. Meslek diplomalarını bulundukları ülkede Almanya’nın temsilciliklerinde denkleştiren vasıflı elemanlar ve söz konusu branşlarda eğitimli akademisyenler somut bir iş teklifi olmadan da, iş aramak için Almanya’ya gelip 6 aya kadar kalabilecek.

VİZEYİ BÜYÜKELÇİLİKLER VERECEK

Ancak bu sürede, iş aramak için gelen AB vatandaşlarına verilen sosyal yardımı alamayacak. Bu nedenle, örneğin Türkiye’den Almanya’ya iş aramak amaçlı gelecek nitelikli elemanların iş aradığı sürece geçimini sağlayacağını Almanya’ya gelmeden önce belgelemesi ve mesleği yapabilecek derecede Almanca konuşabildiğini kanıtlaması gerekecek. Almanya'ya gitmek isteyen ve şartları yerine getirenlere 6 aylık vizeyi büyükelçilikler verecek.

Almanya da, diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi işgücü piyasasının ihtiyaçları, yaşlanan nüfus ve göç ile ilgili kaygılar arasında bir denge kurmaya çalışıyor.

KAÇ İŞÇİ ALINACAK?

Almanya'nın vasıflı personel ihtiyacı ilgili kurumlar ve Çalışma Bakanlığı tarafından belirlendi. İlk etapta 20 bin kişilik bir işçi alacak olan Almanya, daha sonra 30 bin kişiyi daha istihdam ederek toplamda 50 bin işçi alımı yapacak.

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