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Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Kendisini sismik uzman, deprem tahmincisi olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets mega deprem tahminini duyurdu. Tüm dünya medyasında geniş yer bulan iddiaya göre mega depremin kesin tarihi yarın yani 21 Şubat. Hoogerbeets'in tedirgin eden bir diğer iddiası ise depremin büyüklüğünün en az 8 olacağı yönünde...

Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Kendisini sismik uzman, deprem tahmincisi olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets mega deprem tahminini duyurdu. Tüm dünya medyasında geniş yer bulan iddiaya göre mega depremin kesin tarihi yarın yani 21 Şubat. Hoogerbeets'in tedirgin eden bir diğer iddiası ise depremin büyüklüğünün en az 8 olacağı yönünde...

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:22
Yarın 8 büyüklüğünde deprem olacak

Dünya genelinde depremlerin birçoğu Pasifik Ateş Çemberi adı verilen bölgede meydana geliyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde olan Türkiye de aktif deprem kuşağı içerisinde bulunuyor.

Kendisini deprem tahmincisi olarak tanımlayan Frank Hoogerbeets, bir dizi deprem tahminini geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşmıştı.

Hoogerbeets, şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin Dünya için korkunç olacağını söylemişti. Hoogerbeets yaptığı açıklamalarda 13 Şubat'ta aynı düzlemde konumlanacak olan Mars, Uranüs ve Neptün'ün hareketleri Dünya'yı sarsacaktı.

Hoogerbeets özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti. Tahmininden son derece emin olduğunu söyleyen Hoogerbeets bu defa mega deprem için net tarihi verdi.

21 ŞUBAT'TA 8 ŞİDDETİNDE DEPREM OLACAK!

Hoogerbeets 21 Şubat Perşembe günü 8'den daha büyük bir depremin yaşanacağını öne sürdü. Yeni nesil deprem tahmincisinin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre 17 ve 21 Şubat tarihleri arasında 7, 8 ya da daha büyük bir depremin meydana gelebileceğine dikkat çekildi.

19 ve 21 Şubat tarihleri kritik günler olarak bildirildi.

Üç yıldır yoğun gözlemler yaptığını söyleyen Hoogerbets tahminini Güneş Sistemi Geometri Endeksi'ne dayandırıyor. Hoogerbets, gezegen hizalanması durumunda şiddetli depremlerin görüldüğünü iddia ediyor.

Hoogerbets'in iddiaları son derece ilgi çekici olsa da birçok uzman depremlerin önceden tahmin edilmesinin olanaksız olduğunu söylüyor. ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nda görev yapan John Bellini, depremlerin ne zaman olacağının tahmin etmenin mümkün olmadığını vurguluyor.

Bellini, büyük depremler öncesi zaman zaman artçı şokların yaşandığını belirtiyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.02.2019 12:45
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yarın büyüklüğünde deprem olacak
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Mehmet 2 saat önce

Yarın göreceğiz bakalım. Olmazsa Tandoğan meydanında esek gibi anıracak mısın ? Yaşar okutan mesela anırırım dedi anırmadı o da ilginç !

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Davutc277@gmail.com 2 saat önce

Kıyamet kopacak diyen ucubenin 2. Versiyonu..

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yokartık 1 saat önce

8 büyüklüğünde deprem kıtaların yerini değiştir.Bu bence komplo teori olabilir.

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Adana 1 saat önce

Millete korku salmak istiyorlar.

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