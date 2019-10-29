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Whatsapp Vergisi Yüzünden Halk Ayaklandı! Başbakan İstifa Etmek Zorunda Kaldı!

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin, 17 Ekim'den beri devam eden hükümet karşıtı gösterilere karşı "istifa" kararı aldı. Lübnan Başbakanı Saad Hariri, "Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a istifamı sunmak üzere Baabda'ya gidiyorum. Hiç kimse ülkeden daha büyük değil" ifadesini kullandı.

Whatsapp Vergisi Yüzünden Halk Ayaklandı! Başbakan İstifa Etmek Zorunda Kaldı!

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri'nin, 17 Ekim'den beri devam eden hükümet karşıtı gösterilere karşı "istifa" kararı aldı. Lübnan Başbakanı Saad Hariri, "Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'a istifamı sunmak üzere Baabda'ya gidiyorum. Hiç kimse ülkeden daha büyük değil" ifadesini kullandı.

29 Ekim 2019 Salı 20:20
Whatsapp Vergisi Yüzünden Halk Ayaklandı! Başbakan İstifa Etmek Zorunda Kaldı!

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, 17 Ekim'den bu yana  devam eden hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle istifa edeceğini duyurdu. Hariri, başkent Beyrut'taki evinde düzenlediği basın toplantısında,  Lübnan'da 13 gündür süren hükümet karşıtı protestolar üzerine istifasını  Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a sunacağını söyledi.

Ülkeyi güvenlik ve yaşam tehlikelerine karşı korumak için insanların  sesini dinlemeye ve çıkış yolları aramaya çalıştığını ifade eden Hariri, ancak  tüm çabalarına rağmen çıkmaz yola girildiğini belirtti.

Hariri, "Lübnanlıların iradesi doğrultusunda istifamı sunmak üzere  Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gidiyorum. Tüm siyaset ortaklarıma  sesleniyorum: Bugünkü sorumluluğumuz Lübnan'ı nasıl koruyacağımız ve ekonomisini  nasıl kalkındıracağımızdır. İstifamı, Cumhurbaşkanı Avn ve tüm Lübnanlıların  takdirine bırakıyorum. En önemlisi Lübnan'ın onuru ve güvenliğidir." ifadelerini  kullandı.

2015'TEN BU YANA EN GENİŞ ÇAPLI GÖSTERİLER

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı  WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de  protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik  vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına  yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan  sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Başbakan Hariri daha önce ekonomik krizi hafifletmek amacıyla bazı  kararlar alındığını açıklamış, ancak bu kararlar da göstericiler tarafından  tepkiyle karşılanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
WhatsApp UygulamasıLübnan
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Ahmet 9 saat önce

VAllahi halk neler yapıyor. Bizde ne zaman zam ne zaman vergi gelecek diye bekliyoruz

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