vine uygulamasının kurucularından colin kroll evinde ölü bulundu

Birkaç yıl önce milyonlarca kişi tarafından kullanılan dünyaca popüler olan Vine uygulamasının kurucularından Colin Kroll, ölü bulundu. Kroll'ın aşırı dozda uyuşturucudan dolayı öldüğü tahmin ediliyor.



Vine uygulamasının kurucularından olan 35 yaşındaki Colin Kroll, ölü bulundu. ABD'de New York şehrine bağlı Manhattan'daki evinde ölü bulunan Kroll'un aşırı dozda uyuşturucudan dolayı öldüğü tahmin ediliyor.

Kız arkadaşının Kroll'a ulaşamaması sonrası durumu polise bildirdiği, eve giren polisin Kroll'u yatak odasında ölü bulduğu açıklandı.

AB'li Yerel kaynaklar, Kroll'un cansız bedeninin yanında uyuşturucu maddesi bulunduğunu yazdı.

COLIN KROLL KİMDİR?

35 yaşındaki ABD'li girişimci ve CEO Colin Kroll, 2015 yılında HQ Trivia CEO'su seçilmişti.

2007'den 2009'a kadar Yahoo'da mühendislik müdürü olarak görev almıştı.

Ünlü CEO'nun aşırı dozdan hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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